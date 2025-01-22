Три лучших платья для невысоких женщин: с ними фигура будет выглядеть лучше всего

Невысоким женщинам нужно тщательно выбирать наряды и продумывать все детали, чтобы выгодно подчеркнуть свою фигуру. Эксперты советуют модницам при росте менее 165 сантиметров отдавать предпочтение платьям-миди.

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Такая длина является универсальной и подходит как для появления на вечеринке, так и для повседневной жизни. Французский Сosmopolitan представил три лучших платья, которые стоит держать в своем гардеробе.

Платье-рубашка с поясом

Такой вариант визуально удлиняет силуэт. А выгодно подчеркнуть талию можно при помощи пояса. Этот фасон всегда будет актуальным для работы в офисе.

Облегающее платье-миди с разрезом

Платье облегающего фасона позволяет выгодно подчеркнуть изгибы тела, а разрез на ноге добавит соблазнительности образу. Дополнить элегантный наряд можно как обувью на каблуке, так и кроссовками для неформальных встреч. Трикотажные платья подойдут для холодного времени года, тогда как легким тканям стоит отдать предпочтение в теплые месяцы

Миди с запахом

Этот образ позволит выгодно выделить талию. Платье будет уместно смотреться как на работе, так и на вечеринке. Дополнить наряд можно стильными аксессуарами, а выбрать обувь в зависимости от ситуации. Такое платье-миди отлично смотрится как с кроссовками, так и с красивыми туфлями на каблуке.

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