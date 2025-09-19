Тренды осени: на какие вещи не советуют тратить много денег

Осень – пора стильных обновлений, теплых шарфов и новых оттенков в гардеробе. Но вместе с желанием освежить свой образ приходит и соблазн потратить лишние деньги на вещи, которые не всегда этого стоят.

Стилисты советуют подходить к сезонным покупкам разумно. Лучше инвестировать в базовые и долговечные предметы, а некоторые трендовые вещи – покупать бюджетно, ведь их жизнь в шкафу может оказаться короткой.

Сумки из замши и экокожи

Этот аксессуар имеет свойство быстро изнашиваться, особенно во влажную осеннюю погоду. Даже дорогие брендовые модели теряют вид, если наткнуться на дождь или грязь.

Поэтому тратить тысячи на замшевую сумку нет смысла: в масс-маркете можно найти стильные варианты в несколько раз дешевле, которые прекрасно дополнят образ.

Домашняя одежда

В категории "одежда для дома" главное – комфорт. Здесь нет необходимости переплачивать за лейблы. Пижамы, худи или спортивные костюмы из бюджетных коллекций могут быть не менее удобными и приятными на ощупь, чем дорогие аналоги. Поскольку такая одежда носится часто и интенсивно, лучше покупать более доступные варианты и обновлять их по мере необходимости.

Свитера

Осень без свитера – немыслима, но тратить значительные суммы на этот элемент гардероба не стоит. Даже премиальные свитера требуют деликатного ухода: химчистки, специальной стирки и осторожного хранения.

С практической точки зрения лучше выбрать модели из масс-маркета или среднего сегмента, которые можно стирать дома и не бояться, что они быстро потеряют форму.

Тренды приходят и уходят, а вещи, которые легко изнашиваются или требуют слишком сложного ухода, не имеют смысла как долгосрочная инвестиция. Потратив меньше на аксессуары или одежду быстрого использования, вы сможете позволить себе действительно качественные и универсальные покупки, например, классический плащ, качественные сапоги или базовый жакет, которые остаются актуальными годами.

