Тренды осени: какие стрижки сейчас на пике моды

Осень – это всегда волна новых трендов в моде, которые мы хотим примерить для себя, ознаменовав наступление нового сезона. В частности речь идет о трендовых прическах, которые будут особенно популярными в ближайшие месяцы.

Независимо от того, хотите ли вы сохранить длину волос или планируете сделать радикальную стрижку, обратите внимание на то, какую форму и особенности имеют прически именно этого сезона. В этом вам поможет список, который составило издание Hola.

Прямое каре

Это универсальная с точки зрения длины стрижка – она хорошо адаптируется к любым чертам лица и стилю в одежде. В этом сезоне в моде классическая длина до подбородка и прямой срез кончиков. Носить такую стрижку можно хоть с выпрямленными прядями, хоть со взъерошенными, хоть с уложенными волнами. В тренде также слегка текстурированный вариант стрижки.

Короткие стрижки

Пикси, микси и малеты — три короткие стрижки, по прогнозам экспертов, которые будут доминировать в осенне-зимнем сезоне. Эти смелые образы полны индивидуальности и свежести. Все, что их объединяет – это смелая длина и тренд на подвижную структурированность, которую можно не укладывать, а лишь растрепать с небольшой порцией стайлинга для создания дерзкого беспорядка.

Стрижка "Тринити"

Эта футуристическая стрижка была вдохновлена персонажем Тринити из кинофраншизы "Матрица", где ее воплотила Кэрри-Энн Мосс. В отличие от ранее перечисленных коротких стрижек, эта полагается на эстетику киберпанка и требует тщательной гладкой укладки. Это короткая стрижка с выразительными передними прядями и немного более длинными слоями. Конечно, ее можно укладывать волнами и придавать ей хаотичную форму, однако известна она именно благодаря своей тщательно созданной минималистичной форме.

Градуировка с объемом

Для тех, кто предпочитает длину, градуированные стрижки призваны максимизировать объем шевелюры. И это будет главным трендом этой осени. Волосы у лица для такой прически подстригаются более короткими прядями, чтобы красиво обрамить его, а рваный срез основной массы придает волосам, особенно тонким, дополнительный объем и подвижность. Этой осенью классическая прическа предстает в новой трактовке – с более длинными и мягкими линиями.

