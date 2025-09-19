Попрощайтесь со скучным бобом: эти 8 причесок придут на замену

Много сезонов классический боб с ровным срезом оставался одним из самых популярных выборов среди женщин всего мира. Он подходил как обладательницам острых черт лица, так и круглолицым барышням. Однако этой осенью простая прическа уступит позиции.

Грустить из-за этого не имеет смысла, ведь стилисты уже подготовили список стрижек, которыми можно заменить антитрендовый боб. О них рассказали редакторы модного портала WhoWhatWear.

Многослойная стрижка

Если хочется добавить объема и легкости своим волосам, парикмахеры советуют укоротить некоторые пряди. Эта техника помогает создать плавный переход от длинных локонов к более коротким, что визуально делает шевелюру гуще.

"Ковбойский боб"

Если длина волос не позволяет отказаться от классического боба, всегда можно сменить стиль прически на более актуальный. Эксперты рекомендуют присмотреться к "ковбойской" адаптации с челкой. Ее особенность в грубо "порванных" слоях, которые добавляют небрежности образу.

Теплые тона

Еще один способ обновить образ, не касаясь ножниц, – добавить теплый подтон своим волосам. Стилисты отмечают, что пепельные и холодные тона остались в прошлом, тогда как медные и медовые оттенки все больше пользуются популярностью. Хорошая новость – окрашивать пряди в теплые оттенки намного проще, чем "отбеливать их". Кроме этого, такое окрашивание намного проще в уходе.

Омбре

Забытая технология окрашивания волос тоже все чаще встречается на просторах бьюти-страниц. Блики в волосах добавляют образу ненавязчивой легкости и объема.

Упругие локоны

Не всегда в образу подходит небрежность и многослойность, поэтому эксперты по красоте подготовили вариант и для важных мероприятий. Для вечерних выходов, ответственных встреч и свиданий прекрасно подойдут элегантные, упругие локоны. Достичь нужного результата можно, воспользовавшись услугой завивки волос.

"Натуральные" корни

Неожиданно в моду ворвался тренд, который раньше считался неряшливостью. Стилисты прогнозируют, что барышни откажутся от total-блонда в пользу "натурального" окрашивания с затонированными в более темный оттенок корнями волос.

Насыщенные оттенки

Многообразие светлых цветов уже успело надоесть многим стилистам. Вместе с похолоданием они ожидают увеличения спроса на глубокие, темные и сложные окрашивания, которые переливаются и создают неоднородный эффект.

Седина

Напоследок женщинам, волосы которых уже коснулась седина, убедительно рекомендуют не скрывать ее за ежемесячным окрашиванием. Стилисты подчеркивают, что белоснежные пряди станут трендом, которого не следует стесняться.

