Тотал деним. Андре Тан показал варианты идеальных джинсовых образов

Украинский дизайнер Андре Тан продемонстрировал идеальные джинсовые сочетания на каждый день. По словам модельера, тотал деним образы сейчас на пике популярности.

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"В этом году он является настоящим мастхевом, который подходит для любого события: прогулки, свидания или отпуска", – написал эксперт на своей Instagram-странице. От цветовых сочетаний до акцентов – вот несколько вариантов, как совмещать джинсовые элементы этим летом.

Джинсовый комплект

Андре Тан отмечает, что самый простой способ носить тотал деним – это купить готовый джинсовый комплект. Среди преимуществ: не нужно думать о подборе верха и низа, искать удачное сочетание оттенков. "Вам только остается добавить удачную обувь и аксессуары, чтобы подчеркнуть свой стиль и настроение", – говорится в сообщении.

Джинсовый корсет, в качестве акцента

Если у вас есть цель создать эффектный и интригующий образ из денима, попробуйте добавить акцент в виде корсета. Этот элемент отлично подчеркнет зону декольте, выделит ключицы. Для более интересного лука добавьте объемное колье, многослойные бусы или кулон на тонкой цепочке.

Расслабленный крой для комфорта

"Свободная посадка и расслабленный крой все еще в моде, конкурируя с женственными силуэтами. Это отличный вариант для неторопливых прогулок и комфортных путешествий. Чтобы фигура не выглядела бесформенной, подчеркните талию или сочетайте широкий низ с облегающим верхом", – рекомендует дизайнер.

Акценты в образе

В случае если тотал деним образ для вас скучный, попробуйте разбавить его яркими акцентами. К примеру, добавьте цветную обувь, сумку в тон, ремень или пояс, массивные украшения и солнцезащитные очки.

Эксперимент с цветами

"Колор-блоки, принты, градиенты – все это выглядит смело и привлекает внимание", – говорит модельер. При этом, добавляет он, совсем не обязательно собирать вещи одного комплекта: "Например, если верх с принтом, то низ пусть будет однотонным".

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