Тенденции в макияже, которые нравятся мужчинам и подчеркивают естественность

Мужчины часто говорят, что больше всего ценят естественную женскую красоту. Однако под "макияжем без макияжа" они нередко подразумевают тщательно продуманный образ без ярких теней, четких графических стрелок и плотного тонального покрытия.

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Эксперты рассказали о четырёх популярных техниках макияжа. Они деликатно подчеркивают черты лица, освежают кожу и при этом не создают эффекта маски.

Свежий и нежный strawberry make-up

Клубничный макияж стал особенно популярным в 2023 году благодаря Хейли Бибер. Тенденция быстро распространилась в социальных сетях, а публикации с соответствующим хэштегом собрали более четырех миллиардов просмотров.

Главная особенность strawberry make-up – хорошо увлажненная и сияющая кожа. Вместо плотного тонального средства используют легкий ВВ-крем, который выравнивает тон, но не перекрывает естественную текстуру лица.

На щеки наносят довольно заметный розовый румянец, напоминающий естественный румянец после прогулки. Образ дополняют деликатным контурированием, персиковым хайлайтером, слегка подкрашенными ресницами и полупрозрачным розовым блеском для губ.

Такой макияж выглядит нежно и в то же время кокетливо. Он не перегружает лицо косметикой, а лишь создает впечатление здоровой и свежей кожи.

Насыщенный и чувственный espresso make-up

Espresso make-up можно назвать более выразительной и вечерней альтернативой клубничному макияжу. В его основе – глубокие натуральные оттенки: шоколадный, карамельный, кофейный и тёплый коричневый.

Глаза подчеркивают коричневыми тенями, создавая мягкий дымчатый эффект. Такая гамма делает взгляд более выразительным и загадочным. С помощью бронзера коже придают теплый, словно слегка загорелый оттенок.

Губы обычно обводят более темным коричневым контурным карандашом, а затем наносят блеск или помаду кофейного цвета. В результате получается чувственный образ в стиле femme fatale, который остаётся гармоничным благодаря спокойной естественной палитре.

No make-up – почти незаметный макияж

Когда мужчин спрашивают, какой повседневный макияж им нравится больше всего, многие отвечают, что предпочитают его полное отсутствие. На самом же деле образ, который воспринимается как естественный, нередко требует использования немалого количества косметических средств.

Техника "make-up no make-up", к которой также относится популярная эстетика "Clean Girl", предполагает максимально незаметное нанесение косметики. Тон кожи выравнивают легким корректором, не создавая плотного покрытия. Брови аккуратно расчесывают и фиксируют прозрачным гелем, а на губы наносят увлажняющий бальзам.

Важно избегать чрезмерно матового и припудренного лица. Кожа должна сохранять естественное сияние и выглядеть ухоженной, а косметика – оставаться практически незаметной.

Soft Glam – вечерняя элегантность

Для свидания, свадьбы или вечернего выхода подойдет Soft Glam. Это полноценный вечерний макияж, в котором нет резких линий, слишком контрастных цветов и тяжелого покрытия.

Вместо четкой черной стрелки используют мягко растушеванный карандаш, который деликатно подчеркивает форму глаз. Яркую матовую красную помаду заменяют сатиновыми средствами в оттенках нюд или приглушенного розового.

Тон лица должен быть ровным и гладким, но без заметных границ между косметическими средствами. Бронзер, румяна и хайлайтер тщательно растушевывают, чтобы все оттенки плавно переходили друг в друга.

Soft Glam создает изысканный и дорогой образ, но при этом сохраняет мягкость черт лица. Именно сочетание выразительности и естественности делает эту технику одним из самых универсальных вариантов вечернего макияжа.

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