Дизайнерские вещи – это дорого? Легенда моды Виктория Гресь объяснила, как формируется цена на одежду известных кутюрье

Легендарная украинская дизайнер Виктория Гресь, которая уже 30 лет работает в индустрии моды, объяснила, какие факторы влияют на стоимость изделий известных брендов. По словам эксперта, процесс создания одежды состоит из большого количества этапов, от зарождения идеи до ее реализации, поэтому для того чтобы получить действенно качественный результат, нужно вложить немало ресурсов.

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Как отметила художница по костюмам, дизайнерские изделия это не просто одежда, а полноценный культурный феномен, требующий особого подхода и хлопотного труда. Об этом она рассказала в комментарии OBOZ.UA.

"Из чего состоит работа дизайнера? Существует две составляющие этого процесса: творческая и материальная. И, как ни странно это звучит, без первой – вторая в нашем деле не имеет смысла. Но без второй идея может навсегда остаться лишь фантазией творца. Творчество – это непрерывный процесс, заложенный природой в твоей голове. Ты получишь знания и опыт через ошибки, которые очень часто имеют вполне материальное выражение, ведь наш труд – это не абстракция, он измеряется в цифрах. Ты знаешь, чего хочешь и часто способен выполнить большинство производственного процесса своими руками. Это звучит просто, но в этом заключается суть профессии: довести идею до конца, воплотить ее в материале, сохранить в каждой вещи свое "лицо" и почерк бренда – вот чем я занимаюсь каждый день", – объяснила дизайнер.

Как отметила Виктория Гресь, если отразить в конкретных цифрах творческую часть создания одежды сложно, более наглядно формирование стоимости можно продемонстрировать благодаря материальному фрагменту. Бесспорно, идея является одним из важнейших элементов работы любого дизайнера, однако без ткани воплотить замысел в жизнь не удастся. По словам художницы по костюмам, на выбор текстиля и наиболее удачного кроя довольно часто может потребоваться не один месяц плодотворной работы целой команды. Для того чтобы достичь "вау" эффекта, нужно потратить немало элементарных ресурсов, например электроэнергию.

"Да, мы по старинке создаем макеты, пробуем варианты, отшиваем технологические узлы, создаем образцы. И хотя в этом процессе участвуют несколько специалистов, ответственность все равно несет дизайнер – именно он пришивает бирку со своим именем. А еще все это нужно адаптировать к производству, а затем дать ему красивую виртуальную жизнь в экране смартфона, чтобы вы могли взмахнуть его одним пальцем сотни раз в день. И в этом процессе не меньше специалистов: фотографы, модели, визажисты, стилисты, парикмахеры, помощники, водители, веб-дизайнеры, СММ-менеджеры, ИТ-разработчики, пиарщики, маркетологи, таргетологи, почта и многое другое. Вот вам и творческий процесс, который в результате полностью превращается в очень ощутимые цифры", – отметила дизайнер.

По словам Виктории Гресь, работа кутюрье требует философского подхода к идее, многодневного труда, экспериментов, математической точности и соблюдения качества во всех процессах. Поэтому нередко изделия мировых дизайнеров становятся едва ли не музейными экспонатами. Так, например, платье Мэрилин Монро, в котором она исполнила песню Happy Birthday, Mr. President для Джона Кеннеди, в 2016 году продали на аукционе за 4,8 миллиона долларов. Элемент гардероба оценили во впечатляющую сумму, несмотря на то, что дизайнер Жан Луи создал его аж в 1962-м. Самые дорогие в мире джинсы, разработанные брендом Secret Circus Clothing в 2008 году, продали за 1,3 миллиона долларов. Карманы изделия были украшены 15 бриллиантами, однако на стоимость повлияли не драгоценности, а качество и прекрасная реализация идеи.

"Конечно, озвученные цены имеют уже почти музейные экземпляры. В общем, все значительно скромнее. За труд модельера часто готовы платить те, кто ценит соотношение цена – качество – время. Мои изделия, например, многие клиенты носят по 10-15 лет! Попробуйте эти 20 условных тысяч гривен за пальто поделить на 10 лет и вы получите полцены среднестатистического китайского изделия, которое вряд ли через два года сохранит товарный вид", – подытожила эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что легендарная дизайнер Виктория Гресь объяснила, как создать стильный образ с пижамой.

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