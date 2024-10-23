Любимая прическа принцессы Софи: что такое 'французский пучок' и как его правильно сделать

Неоднократно герцогиня Эдинбургская Софи появлялась на публике с элегантной прической, которая дополняла ее образы. Метод этой укладки называется "французский пучок".

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На сайте Hello рассказали, что завернутая внутрь гулька славится своей элегантностью и универсальностью, а также подходит к любому случаю. К тому же ее легко можно повторить дома без лишних усилий.

Как сделать прическу, как у герцогини Софи, дома

В соцсетях есть много видео-уроков, как сделать такой пучок. Сначала отделяем на верхней части головы прядь и фиксируем ее с помощью шпильки, чтобы не мешала. Остальные волосы необходимо расчесать и сделать хвостик.

Далее закручиваем его в любую сторону и закалываем неведомками.

Для объема начесываем прядь, которую мы оставили в начале, и вкладываем ее в "ракушку", закрепляем неведимками.

Можно пройтись расческой и гелем для фиксации по волосам, чтобы прическа выглядела сдержанно. Но если вы хотите иметь более романтичный и нежный образ, оставьте у лица пару прядей и добавьте нежные аксессуары.

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