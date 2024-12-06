Таких дубленок нет почти ни у кого: самые модные модели этой зимы, которые вас удивят. Фото

Этой зимой в трендах вместе с пуховиками и шубами оказались дубленки из искусственного и натурального меха. Однако массмаркеты предлагают однотипные модели, что привело к однообразию на улицах и заставило модниц искать уникальные варианты теплой верхней одежды.

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OBOZ.UA собрал интересные дубленки, которые в этом году с удовольствием стилизуют женщины всего мира. Среди самых актуальных вариантов укороченные и макси, авиаторы, дубленки-бомберы, а также безрукавки.

Дубленка медового цвета

В погоне за практичными черными и базовыми бежевыми дубленками покупатели часто забывают, что медовые оттенки также легко сочетать с разной цветовой гаммой в гардеробе. Теплый цвет можно использовать в разных стилях – от спортивного до классического.

Дубленка макси

Длинные дубленки согреют в холодную погоду и заставят окружающих оценить монохромный образ. Стильная вещь сочетается с разными элементами гардероба, придаст образам шика и будет выигрышно выглядеть на фоне заезженных коротких вариантов.

Дубленка-безрукавка

Одна из самых классических моделей верхней одежды – дубленка-авиатор, но она уже многим приелась. Другое дело, если одеть "авиатора" без рукавов. Преимущество такого варианта в том, что свою старую дубленку можно превратить в более актуальную верхнюю одежду, отрезав ненужные части в ателье.

Акцентная дубленка

Моделей коротких дубленок есть множество – с кожаными вставками, или же из обычного искусственного меха, приталенных или oversize вариантов. Чтобы выглядеть необычно, достаточно поискать интересные дизайнерские решения: яркие цвета, расширенные рукава, необычные материалы и неправильную геометрию.

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