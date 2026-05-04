Голливуд бойкотирует Met Gala 2026 из-за миллиардера Джеффа Безоса и его жены: известна причина

Бал Met Gala 2026 оказался под угрозой масштабного бойкота со стороны части голливудских звезд, модной индустрии и общественных активистов из-за участия миллиардера Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес в качестве ключевых спонсоров и почетных председателей мероприятия. Призывы игнорировать бал звучат задолго до его начала, а в Нью-Йорке уже зафиксированы офлайн-протесты.

Видео дня

Нынешний бал Института костюма, который состоится 4 мая (по Киеву: в 01:00 во вторник, 5 мая) в Метрополитен-музее, вместо традиционного ажиотажа вокруг красной дорожки сопровождается дискуссиями о влиянии больших денег на культурные события. В центре критики – именно роль Безоса, которого обвиняют в том, что его участие меняет суть Met Gala. OBOZ.UA расскажет, что известно о скандале.

Волна бойкота: что происходит вокруг Met Gala 2026

Информация о том, что Джефф Безос и Лорен Санчес стали главными меценатами события, спровоцировала резкую реакцию как в соцсетях, так и среди представителей индустрии. Часть знаменитостей решила отказаться от участия или публично дистанцироваться от мероприятия.

В Нью-Йорке накануне бала появились десятки плакатов с прямыми призывами к бойкоту. На них, в частности, написано: "Met Gala Безоса: создана эксплуатацией работников". Таким образом активисты напоминают о многолетней критике условий труда в Amazon, объясняют в Money Control.

Отдельные организации анонсировали альтернативное мероприятие – "Бал без миллиардеров", где на подиум выйдут обычные работники крупных корпораций в нарядах этических дизайнеров. Идея – противопоставить гламурному Met Gala дискуссию о социальном неравенстве, сообщает CNN.

Почему именно Безос стал причиной скандала

Ключевая претензия критиков заключается не только в факте спонсорства, а в масштабе влияния. По данным инсайдеров источников, супруги Безос потратили на Met Gala не менее 10 миллионов долларов, а отдельные оценки доходят до 20 миллионов. Их имена также связывают с брендированием приглашений и ключевых элементов вечера.

Это вызвало дискуссию о том, не превращается ли Met Gala из культурного и благотворительного мероприятия в демонстрацию финансовой силы.

Бывший организатор мероприятий Vogue Стефани Уинстон Уолкофф публично заявила, что событие потеряло часть своей уникальности: "Было время, когда доступ к таким событиям, как Met Gala, или даже к страницам Vogue нельзя было просто получить – к этому дорастали благодаря своему влиянию, работе и вкладу. Это имело ощущение престижа, который приобретается, а не покупается".

Критики также отмечают, что участие таких фигур, как Безос, смещает акцент с дизайнеров и художников на бизнес-элиту.

Протесты, заявления и позиция музея

На фоне критики директор Метрополитен-музея Макс Холлейн встал на защиту формата мероприятия. По его словам, Met Gala остается частью "истории американской филантропии", где люди с разным политическим спектром поддерживают культуру.

Он подчеркнул, что средства спонсоров направляются исключительно на развитие Института костюма – в частности на реставрацию, сохранение экспонатов и работу музея.

Кто уже отказался и кто может не прийти

Официальный список гостей традиционно не раскрывается, однако уже известно о ряде отказов. В частности, мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани подтвердил, что пропустит событие, объяснив это фокусом на социальных вопросах.

Ранее к бойкоту призвал и Джек Шлоссберг, представитель семьи Кеннеди, который прямо заявлял, что "сейчас не время для таких вечеринок".

Кроме того, часть знаменитостей, которые ранее неоднократно посещали Met Gala, в этом году могут сознательно дистанцироваться от события – хотя публично это подтверждают не все.

Не первый скандал: Met Gala и другие "мелкие" резонансы

Met Gala регулярно становится площадкой для дискуссий. В разные годы критику вызывали как темы выставок, так и спонсоры или отдельные гости.

Среди известных случаев были:

Анна Винтур публично заявляла, что Дональд Трамп больше не получит приглашение;

отдельные звезды, в частности Зейн Малик и Тина Фей, открыто критиковали сам формат мероприятия;

SZA или Дженнифер Гарнер отказывались от повторного участия из-за личного опыта.

Что известно о Met Gala 2026

Несмотря на скандал, само мероприятие состоится по плану. Тема этого года – "Искусство костюма" (Costume Art), а дрескод – "Мода – это искусство" (Fashion Is Art). Выставка сосредоточится на концепции "одетого тела" и объединит экспонаты из разных эпох – от классического искусства до современной моды.

Среди знаковых персон на мероприятии: главный редактор Vogue Анна Винтур, поп-звезда Бейонсе (ее первое появление за 10 лет), актриса Николь Кидман, американская теннисистка Винус Уильямс.

Организационный комитет также включает актрису Зои Кравиц, рэпера Doja Cat, певиц Сабрину Карпентер, LISA из Blackpink и других.

Нынешний бал Met Gala 2026 может стать одним из самых противоречивых за последние годы. С одной стороны – масштабная выставка, громкие имена и традиционный интерес к моде. С другой – бойкот, протесты и вопросы о роли денег в культуре.

Ожидается, что количество звездных гостей может быть меньше или изменено, а внимание будет больше приковано к контексту события и главным спонсорам.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из мировых звезд резко критиковал Met Gala после первого визита и больше (или почти) не приходил на мероприятие. Тогда как одни звезды с нетерпением ждут момента проведения роскошного мероприятия, другие уже после первого визита приняли для себя радикальное решение – больше никогда там не появляться или же взять длительную паузу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!