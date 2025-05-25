Шелковый платок на пике моды: стильные варианты, как носить

Когда-то он был лишь элегантным намеком на индивидуальность, микротрендом, который выбирали настоящие модные инсайдеры. А сегодня шелковый платок снова в центре внимания – на этот раз как полноценный must-have сезона весна-лето 2025.

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Его носят все: от стритстайл-звезд до редакторов глянца, от селебрити до модниц из Instagram. Эксперты объяснили, почему платок произвел настоящий фурор.

Почему платки снова в моде

Еще в 1940-х годах голливудские иконы стиля завязывали шелковые платки на волосах, создавая женственные и утонченные образы. А еще раньше, на протяжении века, подобные аксессуары носили на шее мужчины – от аристократов до военных.

Сегодня платок перестал быть сугубо декоративным и стал многофункциональным элементом гардероба.

Шелковый платок – это как конструктор в мире аксессуаров: его можно вписать в десятки образов и стилизаций.

Он сочетается с классикой, кэжуалом и даже спортивными образами, добавляет изысканности без лишних усилий, работает и как украшение, и как практичный элемент. Кроме того, платок легко трансформируется в зависимости от настроения и случая.

Этим летом в моде – яркие цвета, геометрические принты, этнические мотивы, однотонные и винтажные вариации.

Платок-топ

Один из главных трендов лета. Сложите платок по диагонали в треугольник и завяжите его на груди или на спине – получите легкий топ, который отлично подходит к юбкам, шортам и дениму с высокой талией. Идеально для вечеринок или отдыха у моря.

На талии

Стилизуйте платок как пояс: протяните через ремень джинсов, завяжите поверх платья или пальто. Это создает акцент на талии, добавляет цвета и оттеняет силуэт. Особенно эффектно смотрится на однотонном фоне.

Как бандана или головной убор

Образ, перекочевавший из ретро. Идеальный вариант для летних фестивалей, поездок и дней, когда хочется защитить волосы от солнца, не теряя стиля.

На шее

Классика, которая не теряет актуальности. Завязанный узлом набок или спереди, платок мгновенно придает образу изысканности, даже базовой футболке или рубашке. Для современного вида выбирайте более короткие модели и контрастные оттенки.

Аксессуар для сумки

Если не хотите носить платок на себе – завяжите его на ручке сумки. Это стильный жест, который освежит даже самую простую сумку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трендовых вещах на лето-2025.

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