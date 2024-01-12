Стилисты выбрали самую модную обувь 2024 года и назвали 6 пар, от которых стоит избавиться

Модникам в 2024 году следует готовиться к кардинальным изменениям в обувных трендах. Те пары, которые еще месяц назад были на пике популярности, сегодня выглядят устаревшими.

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Сайт Business Insider спросил четырех стилистов, что будет в моде в этом году. Они назвали модели, которые можно приобрести, и шесть вариантов, с которыми образ будет выглядеть антитрендово.

Что будет в моде

"Школьный" стиль обуви, который выглядит как нечто среднее между лоферами и ботинками на шнуровке, будет очень популярен в новом году. Обычно такие пары имеют невысокую платформу и сделаны из залакированной кожи или заменителя.

Другая обувь, на которую следует обратить внимание – так называемые "деревенские ботинки Челси". По словам Маргарет Стоун, личного стилиста и основателя My Happy Closet, замшевые сапоги Челси в "деревенском" стиле являются еще одним новым трендом.

Также в моде будут классические лоферы, которые можно стилизовать почти с любой одеждой. А вот ценители более смелой обуви могут попытаться добавить в свой наряд пару с металлическими вставками.

Стилисты также рекомендуют в новом сезоне подыскать пару белых кроссовок без брендирования. Тренд на простоту заставляет модников отказываться от характерных символов и логотипов известных брендов.

Не теряют актуальности обычные балетки, обувь на низком каблуке и ковбойские сапоги, поэтому можно подытожить, что в трендах 2024 года будут преобладать забытые тенденции с 2010/15-х годов.

От какой обуви стоит отказаться

Ботинки в стиле милитари уходят за задний план. Грубые сапоги с завязками советуют заменить на что-то более лаконичное. Например, "школьную" пару.

Исчезнет в новом сезоне и мода на шлепанцы. Особенно на городские, а не пляжные, вариации этой обуви. С открытым носком допускаются босоножки или мюли.

Туфли-лодочки советуют заменить на традиционные лоферы. Они будут выглядеть более привлекательно. Также в 2024 году рекомендуют отказаться от массивных кроссовок на высокой подошве и отдать предпочтение более простой спортивной обуви.

В заключение модные эксперты заявили, что спрятать до лучших времен стоит плетеную обувь и все модели с квадратным мысом.

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