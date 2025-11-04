Стилисты возродили 'устаревший' тренд на очень удобные штаны

Джоггеры и лосины – не единственные варианты спортивных штанов, с которыми можно создать модные образы. Стилисты неожиданно для многих возродили "устаревший" тренд на еще одну удобную пару – прямые штаны с лампасами.

Как пишет модный портал Who What Wear, спортивные штаны уже можно увидеть как на подиумах именитых брендов, так и в гардеробах мировых звезд. И хоть привычные леггинсы до сих пор пользуются популярностью в спортзалах, свободные брюки для многих стали любимым вариантом для прогулок и путешествий.

Стильная пара в 2025 году имеет прямой или слегка расклешенный крой, что визуально удлиняет ноги и добавляет образу ретронастроения. Талия обычно эластичная, иногда со шнурком-затяжкой, что делает брюки удобными и для размера S, и для модниц с формами XL.

Вдоль боков часто проходят лампасы – одна или две вертикальные полоски, которые придают силуэту четких форм и одновременно напоминают о спортивном происхождении модели.

Материалы современных брюк давно вышли за пределы привычного трикотажа. Дизайнеры используют сатин, плотный полиэстер, бархат и даже костюмную ткань. Благодаря этому брюки не ограничиваются спортивным стилем и могут стать частью формального гардероба.

Самыми популярными остаются базовые цвета – черный, серый, темно-синий, но в тренде также модели с контрастными лампасами или яркими вставками, которые добавляют образу уникальности и характера.

Главное преимущество широких брюк – комфорт. В них можно свободно двигаться, но при этом создавать элегантные образы, не зацикливаясь на спортивном стиле. Если раньше брюки с лампасами ассоциировались с домашней одеждой или комплектами для спорта, то теперь они стали полноценной заменой джинсам в повседневной жизни.

Их легко стилизовать с кроссовками и свитшотом для кэжуал-лука, а если добавить жакет и лоферы, можно получить элегантный городской образ.

Не менее важно, что трендовые спортивные штаны не искажают фигуру. Благодаря свободному крою, правильной посадке и вертикальным линиям лампасов они удлиняют ноги и делают силуэт более пропорциональным.

