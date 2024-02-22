Деловой костюм и брошь с жемчужинами: Зеленская засветила стильный лук на встрече с историками

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала элегантный и изысканный стиль во время встречи с известными историками. Образ дополнила ее фирменная прическа и макияж.

Презентация и передача издания "Історія України-Руси" Михаила Грушевского на английском языке прошла в Софии Киевской. Для этого события Елена Зеленская выбрала деловой костюм, который подчеркнула элегантной брошью с жемчужинами. Фото появились в ее соцсетях.

Черный жакет приталенного силуэта визуально сделал более хрупкой фигуру первой леди, а высокие каблуки придали образу легкости и женственности.

Завершающим штрихом стал жемчуг, который всегда считался символом утонченности и безупречного вкуса. Брошь гармонировала с минималистическими серьгами украинки.

Прямые волосы и едва заметный макияж подчеркнули серьезность и профессионализм Елены Зеленской.

Мероприятие посетили известные современные историки Украины, США, Канады: Ярослав Грыцак, Сергей Плохий, Франк Сисин. "Каждый из них в своих работах продолжает дело Грушевского – исследует и раскрывает миру украинскую историю", – говорится в посте.

Елена Зеленская не только продемонстрировала безупречный стиль, но и подчеркнула важность сохранения и популяризации украинского исторического наследия.

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