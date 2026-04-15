Стилист объяснила, как правильно носить кружево и цветочный принт, чтобы не выглядеть нелепо

Цветочные принты и кружево стали главными трендами этого сезона, однако с ростом их популярности перед модницами встал непростой вопрос – как носить романтические элементы так, чтобы не выглядеть слишком инфантильно. Украинский стилист Галина Денисюк объяснила, что для того, чтобы создать стильный образ, важно найти баланс между нежностью и характером.

Как отметила эксперт в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA, современная романтика это не о "кукольности", а изящном сочетании легкости и силы. Женственность должна не отрицать уверенность, а наоборот, ярко ее подчеркивать.

"Современная романтика – это не о слабости или наивности. Это о внутренней уверенности, которая позволяет носить нежные вещи без страха выглядеть слишком просто. Все решает баланс", – отметила стилист.

Для того, чтобы создать взрослый аутфит, Галина Денисюк советует воздержаться от вещей со слишком мелким цветочным принтом. Стилистической ошибкой также будет комбинировать романтический элемент гардероба с такими же мягкими вещами. Лучшим вариантом, по словам стилиста, будет сочетать цветочный принт с чем-то контрастным, например грубой кожаной курткой, структурированным жакетом или массивной обувью.

Чтобы создать действительно стильный и современный образ, эксперт советует обратить внимание на:

более графические или "размытые" принты;

темный фон (черный, бордовый, глубокий синий);

сочетание с минималистичными базовыми вещами.

А вот для того, чтобы луки с кружевом не выглядели нелепо, надо научиться правильно его дозировать.

"Худшее, что можно сделать – это кружево с головы до ног. Лучше оставить его как акцент: топ, вставка, деталь. И обязательно сочетать с более простыми, даже немного грубыми фактурами", – рассказала Галина Денисюк.

Лучшим комбинациями стилистка считает:

кружевной топ + прямые джинсы;

кружевная юбка + базовая футболка;

кружево + oversize пиджак.

Кроме того, Галина Денисюк советует быть осторожными и с легкими тканями. Шифон, сатин или органза добавляют образу воздушности, но в то же время без правильной стилизации могут иметь абсолютно бесформенный вид.

"Если весь образ мягкий и текучий – он теряет характер. Добавляйте структуру: ремень, жакет, четкий силуэт. Это сразу делает образ дороже", – порекомендовала эксперт.

Не стоит оставлять без должного внимания выбор обуви и аксессуаров. Классические балетки или слишком "нежные" туфли в сочетании с романтическим платьем могут сделать ваш образ устаревшим. Лучше поэкспериментировать с контрастом: добавить массивные ботинки, кроссовки или даже грубые лоферы.

По словам Денисюк, похожее правило работает и с украшениями:

вместо "сладких" аксессуаров придерживайтесь эстетики минимализма,

отдавайте предпочтение сумкам с четкими формами,

помните простой принцип: меньше декора – больше содержания.

Как отметила Галина Денисюк, главным правилом новой романтики является не переборщить: "Если у вас уже есть цветочное платье – не нужно еще кружевную сумку и банты в волосах. Выберите что-то одно и усильте это более сдержанными вещами. Романтика сегодня – это о женщине, которая знает себя. Она может быть нежной, но при этом сильной. И это самое интересное сочетание, которое сейчас есть в моде".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стилист Галина Денисюк раскрыла, с какой неожиданной просьбой к ней обращаются женщины от 30 до 45 лет.

