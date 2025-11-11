Стилист раскрыла, с какой неожиданной просьбой к ней обращаются женщины от 30 до 45 лет
Украинский стилист и блогер Галина Денисюк рассказала о неожиданном запросе своих клиенток. Как оказалось, женщины в возрасте от 30 до 45 лет не просят помочь им в выборе самой трендовой одежды. Вместо этого они стремятся изменить свое самоощущение.
Новым стилем, который подчеркнет их сильные стороны, клиентки стилистки стремятся возродить давно забытые ощущения. Своим открытием Галина Денисюк поделилась в интервью Маричке Падалко на YouTube.
"Очень много женщин в последнее время обращаются с запросом вернуть себя. Вернуться к себе", – резюмировала стилист.
Одним из таких личных запросов она поделилась с ведущей: "Однажды моя клиентка написала очень щемящее сообщение. Его невозможно было читать без слез. Но в тот момент я поняла, что эта женщина действительно просит помочь ей вернуть не так внешний вид, как то свое внутреннее состояние".
От одежды, как отмечает эксперт, зависит не только внешний вид, но и состояние души. Так, она посоветовала избавиться от вещей, связанных с плохими, травмирующими событиями. Сама стилист, например, больше не надевает костюм, который носила в начале полномасштабного вторжения России.
"Эти вещи нас связывают с какими-то негативными, страшными эмоциями. Я не помню, где тот костюм. Хотя на тот момент он мне казался самой лучшей и родной одеждой", – поделилась она.
В то же время одежду, вызывающую положительные эмоции, профессионал не советует выбрасывать. Даже платье 10-летней давности будет выглядеть уместно, если до сих пор хорошо сидит по фигуре и гармонирует с внутренним состоянием.
