Познайте силу цвета: 5 красок в одежде, которые идеально подчеркивают загоревшую кожу

Если у вас от природы смуглая кожа, или солнце "подарило" красивый загар, стоит знать о некоторых стильных приемах, которые подчеркнут это. Бледные пастельные, кислотные, холодный серый и бледно-розовый – это цветовая палитра, которую советуем избегать. В данных цветах образы не смотрятся гармонично.

Видео дня

А на что следует обратить внимание? Какие цвета помогают усилить эффект даже легкого загара? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Белый

Это простой, но универсальный вариант. Он прекрасно смотрится даже на едва заметном загаре. Девушкам со смуглой от природы кожей советуем выбирать сливочный или молочный оттенок, а вот белоснежный подходит леди с любым типом внешности.

2. Оранжевый

Это вариант для тех, кто любит быть в центре внимания. Апельсиновая палитра не только идеально подчеркивает загар, но и делает любой образ интересным. Советуем сочетать ее с белым, черным, желтым или темно-зеленым цветом. Желательно, чтобы ваши аутфиты были без принтов. Поскольку акцент будет именно на оранжевом.

3. Мятный

Нежный мятный оттенок придаст любому вашему образу легкости и свежести. С ним каждый ваш выход будет эффектным. Это идеальный выбор для тех, кому не нравятся насыщенные зеленые цвета (например, травянистый).

4. Коралловый

Сейчас в трендах барбикор-эстетика – розовый во всем. Добавьте этот цвет и к своему гардеробу. Коралловые оттенки идеально подходят смуглым и загорелым, а вот тем, у кого покраснела кожа под солнцем, лучше выбирать более спокойную палитру.

5. Синий

Это еще один must have. Синий цвет имеет "суперсилу": он становится визуальным "активатором загара". Не ограничивайтесь только насыщенными оттенками (сапфировый, индиго или электрик). Подойдет и аквамарин или цвет морской пены.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 цветовых комбинациях, которые всегда выглядят "дорого".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!