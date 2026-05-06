Станет вирусной: названа самая трендовая стрижка 2026 года

Елена Былим
Lady Oboz
В 2026 году индустрия красоты снова обращается к ретро-эстетике, но с современным переосмыслением. Одним из главных трендов стала стрижка современный шег (modern shag), которая активно набирает популярность в соцсетях.

Ее выбирают за универсальность, естественный вид и легкость в уходе. Такая прическа подходит для разных типов волос и не требует сложной укладки. Именно сочетание небрежного стиля и продуманной формы сделало ее фаворитом года. Эксперты отмечают, что этот тренд еще долго будет оставаться актуальным.

Что такое современный шег

Современный вариант стрижки шег базируется на многослойности, текстуре и подвижности волос. В отличие от ровных и гладких форм, эта прическа выглядит более естественно и непринужденно. Основой являются рваные или мягко профилированные слои, которые создают объем, особенно в зоне макушки. Дополнительный акцент делается на прядях у лица и челке – от легкой "шторки" до невесомой филированной формы.

В результате волосы выглядят более густыми, объемными и динамичными даже без сложной укладки. Именно эта легкая небрежность и создает эффект "только проснулась, но уже выгляжу стильно".

Оригинальная стрижка ше" была популярна еще в 1970-х годах и отличалась резкими слоями и дерзким видом. Современная версия стала значительно мягче и адаптированной к различным стилям жизни. Она сохраняет характерную текстуру, но выглядит более аккуратно и естественно.

Главное преимущество – гибкость. Стрижка одинаково хорошо смотрится на прямых, волнистых или вьющихся волосах. Кроме того, она не требует частой корректировки, ведь гармонично отрастает и не теряет форму.

Как сделать современный шег

Чтобы получить желаемый результат, стилисты советуют четко формулировать свои пожелания. Вместо общего запроса стоит уточнить детали: мягкие слои, объем в верхней части, пряди у лица и тип челки. Полезно также показать примеры или фото, чтобы избежать недоразумений.

Важно сразу определиться, насколько вы хотите выраженный эффект – сдержанный или с акцентом на текстуру. Мастер подберет оптимальную длину и форму, учитывая структуру волос и ваш ритм жизни.

Как укладывать шег

Одно из ключевых преимуществ этой стрижки – простота укладки. Она создана так, чтобы выглядеть хорошо даже без усилий. Чаще всего достаточно высушить волосы естественным способом, используя легкие текстурирующие средства.

Для волнистых или вьющихся волос подойдет диффузор, который усиливает объем. Если хочется более выразительной формы, можно добавить легкие волны плойкой, а затем слегка растрепать волосы руками. Финишным штрихом станет сухой шампунь или спрей для текстуры, который придаст характерной небрежности.

