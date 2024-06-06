Советы от профессионалов по макияжу для опущенных глаз: туши, подводки и тени

Макияж глаз не универсален для всех – он должен подходить к строению глаза и форме век. И если миндалевидные глаза красить довольно легко, то обернутые вниз нуждаются в особом подходе.

Визажисты называют обернутыми вниз такие глаза, внешний уголок которых расположен ниже, чем внутренний, если провести через центр зрачка условную горизонтальную линию. Не торопитесь говорить, что это некрасиво. Такую форму глаз имеют красавицы Энн Хэтэуэй и Сидни Суини. А OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов, как сделать такой же удачный макияж, как у них.

Как правильно наносить тушь

Даже если вы не делаете сложный и выразительный макияж глаз, тушью вы пользуетесь почти наверняка. Визажисты советуют отдавать предпочтение формуле, которая в первую очередь удлиняет и подкручивает ресницы. Сосредоточьте внимание на окрашивании верхних ресниц и подчеркивайте главным образом центр глаза, а не пучки во внешнем уголке. Это привлечет внимание к длинным ресницам в центре и поднимет их.

Как пользоваться подводкой

В противоположность популярному "кошачьему глазу" вам лучше создавать "щенячий глаз". Разница между этими макияжами состоит в том, что нужно делать все точно наоборот. Вместо того чтобы направлять подводку вверх к хвосту брови, направьте стрелку слегка вниз, чтобы следовать естественной форме ваших глаз. Такой подход был очень популярен в 20-30-х годах ХХ века. Он создавал образы, исполненные мечтательной невинности. Поищите фото таких актрис, как Клара Боу, Эстель Тейлор и Ирэн Делрой – они особенно любили делать "щенячий глаз".

Темные тени переместите вниз

Самый легкий способ выгодно подчеркнуть опущенные вниз глаза – нанести темно-коричневые или темно-серые тени для век вдоль нижней линии ресниц и растушевать их до хвостика брови. Так вы создадите образ, максимально приближенный к "кошачьему глазу", но при этом выигрышный именно для вашей формы глаза.

Как наносить тени на опущенные глаза

Для макияжа такой формы глаз используйте маленькую плотную кисточку, а также темные тени для век или мягкий карандаш. Начните наносить продукт от наружного уголка под нижними ресницами и аккуратно создайте достаточно толстую линию. А во внутреннем уголке направьте стрелку по направлению носа и хорошо все растушуйте. Чем темнее и шире будет эта линия, тем лучше вы подчеркнете естественную форму своих глаз.

Чтобы сбалансировать макияж, воспользуйтесь мягким оттенком теней. Нанесите их на складку верхнего века, двигаясь от внутреннего уголка и растушевывая продукт наружу.

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