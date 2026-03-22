Соцсети массово давят на современных родителей: в чем самая большая проблема

Опрос 1000 мам и пап с детьми в возрасте от одного до десяти лет показал, что 25% признались, что им трудно справляться с высокими ожиданиями, связанными с родительством. Многие сказали, что отчасти в этом виноваты социальные сети, причем более четырех из 10 признали, что не могут не испытывать потребности выглядеть идеально на этих платформах.

Родители, которые испытывают давление со стороны интернета, считают, что от них ожидают безупречного порядка дома (51%) и идеального баланса между работой и личной жизнью (51%). Они также испытывают трудности с питанием, поскольку половина испытывает бремя необходимости обеспечить сбалансированное и богатое питательными веществами питание для своих детей, пишет Express.

Несмотря на давление, 59% всех респондентов утверждали, что не существует точных правил воспитания детей, а 71% считают, что мамы и папы должны быть добрее к себе.

Четверо из десяти родителей также сказали, что они ежедневно испытывают "гордость", 40% испытывают усталость или занятость, а 38% сообщили об ощущении стресса.

Мамы больше ожидают выглядеть "идеально" в соцсетях, причем 39% считают это так по сравнению с лишь 5% пап.

Типичный опрошенный родитель проводит в социальных сетях в среднем два часа четыре минуты ежедневно, что равно более 45 000 минут в год. Это дает им множество возможностей увидеть контент, который рисует нереалистичную картину того, как должно выглядеть воспитание детей.

Почти восемь из десяти хотели бы видеть больше контента в социальных сетях, который бы был реалистичным и помогал им чувствовать себя более понятными как родителям.

От открытого показа родительских "неудач" (42%) до честных изображений утреннего распорядка (42%) и празднования ежедневных маленьких побед, а не только важных событий (39%) – это именно тот контент, который мамы и папы хотят видеть больше.

Среди самых распространенных трудностей среди родителей – совмещение работы и семейной жизни (46%) или поиск времени для ухода за собой (40%).

