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Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
117
Снимите это немедленно! 9 'трендовых вещей', которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Знаете ли вы, что некоторые из ваших любимых трендовых вещей, по мнению стилистов, могут незаметно прибавлять вам лишние годы? Их считают вечной классикой, но и одновременно антитрендами, которых нужно избегать.

Видео дня

Большинство из нас стремится выглядеть стильно и современно, но мода – это изменчивый зверь, и то, что было в тренде вчера, сегодня может выглядеть устаревшим. Но не стоит сразу открывать шкаф и собирать любимую одежду в черный мешок, ведь стиль зависит только от собственных предпочтений. Daily Mail собрал несколько самых ярких и распространенных "ошибок".

Белые кроссовки

Эта базовая вещь перестала быть столь модной, как была раньше. Как пишет источник, теперь молодежь выбирает яркие цветовые варианты.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Золотые украшения

Оказывается, золотые украшения уже давно неактуальны, а в модных кругах их заменяют белое золото или серебро. В частности формы звезд, сердец и знаков зодиаков все еще в тренде.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Джинсы с высокой посадкой

Модель Белла Хадид в очередной раз демонстрирует, что эпоха джинсов с заниженной талией снова началась.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Классические джинсы

Все чаще в магазинах встречаются брюки с кучей украшений, карманов и удивительных мультяшных принтов. Такая тенденция существует неспроста – в последнее время они пользуются значительным спросом.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Сумка через плечо

Кросс-боди безумно популярны среди красавиц, но стилисты отмечают, что этот фасон сумок уже отжил свое.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Большие солнцезащитные очки

Daily Mail утверждает, что большие солнцезащитные очки – антитренд. Однако для глаз – отдавать предпочтение маленькой линзе – не самый лучший вариант.

Стоит отметить, что любые очки лучше всего располагать посреди носа – это не испортит пропорции лица.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Частично заправленная футболка

Как пишет источник, заправка передней части футболки для молодежи – устаревшее явление. Лучше всего тогда полностью заправить топ.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Однотонный маникюр

Яркий нейл-арт, а тем более 3D-дизайн – несомненный выбор поколения зуммеров.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Платье длины миди

Длина миди часто укорачивает рост, поэтому такие вещи следует тщательно выбирать. Юбки и платья по колено или макси (по лодыжку) – лучший вариант.

Снимите это немедленно! 9 "трендовых вещей", которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

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