Снимите это немедленно! 9 'трендовых вещей', которые прибавляют возраст и давно запрещены в модных кругах

Знаете ли вы, что некоторые из ваших любимых трендовых вещей, по мнению стилистов, могут незаметно прибавлять вам лишние годы? Их считают вечной классикой, но и одновременно антитрендами, которых нужно избегать.

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Большинство из нас стремится выглядеть стильно и современно, но мода – это изменчивый зверь, и то, что было в тренде вчера, сегодня может выглядеть устаревшим. Но не стоит сразу открывать шкаф и собирать любимую одежду в черный мешок, ведь стиль зависит только от собственных предпочтений. Daily Mail собрал несколько самых ярких и распространенных "ошибок".

Белые кроссовки

Эта базовая вещь перестала быть столь модной, как была раньше. Как пишет источник, теперь молодежь выбирает яркие цветовые варианты.

Золотые украшения

Оказывается, золотые украшения уже давно неактуальны, а в модных кругах их заменяют белое золото или серебро. В частности формы звезд, сердец и знаков зодиаков все еще в тренде.

Джинсы с высокой посадкой

Модель Белла Хадид в очередной раз демонстрирует, что эпоха джинсов с заниженной талией снова началась.

Классические джинсы

Все чаще в магазинах встречаются брюки с кучей украшений, карманов и удивительных мультяшных принтов. Такая тенденция существует неспроста – в последнее время они пользуются значительным спросом.

Сумка через плечо

Кросс-боди безумно популярны среди красавиц, но стилисты отмечают, что этот фасон сумок уже отжил свое.

Большие солнцезащитные очки

Daily Mail утверждает, что большие солнцезащитные очки – антитренд. Однако для глаз – отдавать предпочтение маленькой линзе – не самый лучший вариант.

Стоит отметить, что любые очки лучше всего располагать посреди носа – это не испортит пропорции лица.

Частично заправленная футболка

Как пишет источник, заправка передней части футболки для молодежи – устаревшее явление. Лучше всего тогда полностью заправить топ.

Однотонный маникюр

Яркий нейл-арт, а тем более 3D-дизайн – несомненный выбор поколения зуммеров.

Платье длины миди

Длина миди часто укорачивает рост, поэтому такие вещи следует тщательно выбирать. Юбки и платья по колено или макси (по лодыжку) – лучший вариант.

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