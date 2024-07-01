Эти ошибки совершает почти каждая женщина. 6 тканей, которые нельзя носить летом

В летний сезон важно уметь правильно выбирать одежду, которая будет одновременно стильной и комфортной. Для создания удачного образа, в котором не будет жарко даже в самые солнечные дни, следует выбирать натуральные ткани.

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Учитывая эластичность и удобство одежды из искусственных материалов, большинство женщин предпочитают ее, создавая гардероб для жаркого времени года. Однако такое решение достаточно неудачно. Редакторы журнала Elle подготовили подборку тканей, которые нельзя носить летом.

Полиэстер

Несмотря на безумную популярность, которой пользовались вещи, изготовленные из полиэстера, эта ткань является одной из самых плохих для жары. Одежда, созданная из полиэфирных нитей, почти не впитывает влагу, поэтому вы рискуете находиться в "вакууме" собственного пота в течение всего дня.

Искусственный шелк

Вещи из этой ткани, на первый взгляд, довольно легкие и комфортные. Из-за наличия в составе вискозы они не прилипают к телу и не так быстро теряют форму, как натуральные соответствия. Однако этот искусственный материал не лучший выбор для летнего сезона, ведь отталкивает влагу, делая пятна пота более заметными.

Джинса

Вещи из джинсовой ткани могут показаться хорошим вариантом для летнего гардероба. Но одежда из этого плотного и эластичного материала не будет давать коже "дышать", от чего вам будет гораздо жарче.

Кожа

Независимо от того, выберите ли вы вещи из натуральной или искусственной кожи, они не подойдут для лета. Эта ткань очень плотная, поэтому хорошо справится с сохранением тепла зимой.

Нейлон

На первый взгляд, нейлон может показаться достаточно хорошим выбором для жаркого сезона. Изделия из этой ткани способны отталкивать влагу и сохранять прохладу. Однако, этот искусственный материал имеет низкий уровень воздухопроницаемости, что может привести к потертостям и сохранению запахов.

Акрил

Состав этой ткани, содержащей синтетические полиакрилонитрильные полимеры, делает ее одной из самых плохих для лета. Искусственный материал является одним из наименее воздухопроницаемых, поэтому выбрав вещи из него, вам будет слишком жарко и некомфортно.

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