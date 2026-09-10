Скандинавский боб стал хитом осени: как его стилизовать

Скандинавская эстетика уже несколько лет влияет не только на моду, но и на тренды в сфере красоты. Ее основные черты – простота, естественность и ненавязчивая элегантность. Именно эти принципы воплотил Scandi bob, который в конце лета стремительно набрал популярность и уже претендует на звание одной из главных причесок осени.

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В отличие от бобов, требующих тщательной укладки, скандинавская версия делает ставку на естественную текстуру волос и точную форму стрижки. Волосы остаются подвижными, лёгкими и ухоженными без эффекта чрезмерной укладки.

Что такое Scandi bob

Scandi bob – это ровный, четко подстриженный боб с минимальным количеством слоев. Его длина обычно колеблется от линии челюсти до ключиц.

Кончики оставляют достаточно густыми, благодаря чему прическа кажется более густой и объемной.

В отличие от текстурированного или рваного боба, здесь нет большого количества слоев или намеренно неровных прядей. Основную форму создает именно стрижка, а укладка лишь подчеркивает естественное движение волос.

Идеальная гладкость также не требуется. Главное, чтобы волосы были здоровыми, блестящими и имели естественный объем.

Почему скандинавский боб стал таким популярным

Одно из главных преимуществ этой прически – простота ухода. Если стрижка выполнена правильно, она хорошо держит форму и не требует ежедневного использования фена, плойки или выпрямителя.

Scandi bob также может визуально придать волосам густоту, особенно если большинство прядей подстрижены на одном уровне. Именно поэтому такая прическа хорошо подходит обладательницам тонких волос.

Ещё одно преимущество – универсальность. Скандинавский боб легко сочетается как с минималистичными образами, так и с романтичными платьями, кожаными вещами или повседневным street style.

Как стилизовать Scandi bob осенью

Классическая версия предполагает пробор посередине, гладкие волосы и легкое движение кончиков. По желанию их можно немного подкрутить внутрь или сформировать мягкие волны.

Обладательницам волнистых или вьющихся волос вовсе не обязательно их выпрямлять. Наоборот, Scandi bob хорошо смотрится с естественной текстурой – главное, чтобы мастер правильно подобрал длину и форму стрижки.

Для тонких волос можно использовать легкий текстурирующий спрей, который придаст объем и подчеркнет отдельные пряди. Для более густых или сухих волос подойдет укладчивый крем или несколько капель сухого масла, чтобы сделать их более гладкими и блестящими.

Главное правило – не перегружать прическу стайлингом. Сильно завитые локоны или слишком тщательно выпрямленные волосы могут лишить Scandi bob его главной изюминки – легкой естественности.

Популярность скандинавского боба только набирает обороты. Минималистичная форма, простая укладка и возможность адаптировать стрижку к разным типам волос делают её одним из самых удобных вариантов на осень.

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