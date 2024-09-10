Селена Гомес показала смелый маникюр в осенних тонах. Фото

Американская актриса и певица Селена Гомес показала смелый маникюр в осенних тонах. С ним она появилась на Международном кинофестивале в Торонто.

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По красной дорожке кинофестиваля Селена прошлась в платье от бренда Rodarte из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. OBOZ.UA собрал для вас фотографии звезды фильма "Эмилия Перес".

Для своего маникюра звезда выбрала темно-коричневый цвет с металлическим бликом, напоминающим, что пасмурная осенняя погода уже совсем близко. Такие насыщенные цвета скоро станут популярны, заменив яркие летние тенденции. Пока большинство звезд предпочитают нюдовые дизайны и мягкую форму, Гомес положила начало тренду на длинные и акцентные ногти, проявив свой смелый вкус.

Напомним, недавно Селена Гомес рассказала, что мечтает стать мамой, но, к сожалению, никогда не сможет родить ребенка.

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