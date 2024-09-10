'Это катастрофа': бывший парикмахер принцессы Дианы назвал ее самую неудачную прическу. Фото

Бывший парикмахер принцессы Дианы Ричард Далтон перестал работать с ней в 1991 году, но всегда помнил те годы работы. Теперь при поддержке своего друга Рене Планта, куратора Музея принцессы Дианы, парикмахер поделился этими воспоминаниями в своей новой книге "Это все о волосах – мое десятилетие с Дианой", в которой описаны истории о королевской семье, которые он никогда ранее не рассказывал.

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Далтон объяснил изданию People, что выдал эту книгу, потому что хотел задокументировать свою настоящую историю. В книге он даже назвал самую неудачную прическу принцессы – по его мнению, это в день свадьбы в 1981 году.

"Прошло 27 лет с момента гибели принцессы Дианы, а в моей книге ничего не вредит ее характеру. Просто замечательные воспоминания", – прокомментировал парикмахер.

Ричард Далтон отвечал за укладку волос Дианы накануне ее свадьбы с Чарльзом 29 июля 1981, хотя он не был тем, кто делал ей прическу в этот важный день. Этим занимался его коллега Кевин Шенли.

В книге Далтон называет прическу Дианы в день свадьбы "катастрофой" и говорит, что невеста была согласна с этим мнением.

"Диана сказала мне, что хотела бы сыграть свадьбу еще раз, чтобы сделать прическу правильно", – рассказал Далтон.

Также Ричард поделился воспоминаниями, что прически для принцессы ему приходилось делать в разных условиях и часто в ограниченное время. Иногда у него было всего 15 минут, чтобы выполнить свою работу, но он никогда не имел давления со стороны принцессы.

"Мне нравилось рисковать с прической Дианы, пробуя новое", – добавляет Далтон.

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