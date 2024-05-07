Секрет идеального летнего макияжа: какие продукты нужно добавить в косметичку

Летняя жара – это сложное время для любителей макияжа. Не все продукты способны достойно выдержать высокую температуру и держаться на влажной коже.

Для тех, кто хочет выглядеть потрясающе, независимо от показателей термометров, визажисты имеют несколько советов. OBOZ.UA собрал те, которые касаются идеальных продуктов. Замените ими свои привычные средства, и вам не придется переживать за свой внешний вид.

Водостойкая тушь вместо обычной

В более холодные дни обычная тушь – это действительно хороший выбор. В частности, потому, что ее легче снимать. Меньше приходится тереть кожу и можно обойтись обычной водой. А вот в жару лучше отдавать предпочтение водостойким продуктам. Они не подведут вас даже в очень душном помещении. Однако не забудьте позаботиться и о специальном средстве для смывания, деликатном к глазам.

Кремовые румяна вместо пудровых

Да, сухие средства лучше впитывают жир и влагу. Но их запас прочности не бесконечен. И когда влаги становится слишком много, они просто стекают вместе с ней. А вот кремовые текстуры, в частности румян, в условиях жары гораздо надежнее.

ВВ-крем вместо тонального

Тональный крем полного покрытия, который хорошо защищает кожу лица зимой, в жару может ощущаться слишком тяжелым и некомфортным. Потому переходите на более легкие текстуры, такие как ВВ-крем. Он не только будет питать вашу кожу и выравнивать тон, но и не станет забивать поры. Кстати, не забудьте нанести под него санскрин.

Яркие тени вместо нейтральных

Лето – время ярких цветов. Поэтому с яркими тенями и креативным макияжем вы будете иметь прекрасный и очень органичный вид. К тому же это прекрасный способ испытать что-нибудь новое и дополнительно поднять себе настроение.

Гель для бровей вместо теней или пудры

Чем легче, тем лучше это летнее правило актуально также и для средств для оформления бровей. Вместо использования тяжелых текстур карандашей и пудры, которые могут начать таять при повышении температуры, лучше подойдут гелевые средства. Они помогут эффективно уложить волоски без лишнего отягощения.

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