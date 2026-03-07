Сделать очень легко: популярная в 80-х прическа снова в моде

Мода циклична, и на этот раз она снова обратилась к яркой эстетике 1980-х годов. С подиумов Парижа в повседневную жизнь возвращается эффектная прическа, которую уже окрестили новым символом смелой женственности. Тренд стремительно набирает популярность благодаря простоте исполнения и выразительному виду.

Видео дня

Новую волну популярности прическе подарил дизайнер Саймон Порт Жакмюс, который представил ее на показе бренда Jacquemus во время осенне-зимней коллекции в Париже, пишет myself. Стиль, известный также как "волосы на пальме", отсылает к культовым образам 80-х с высокими, графическими формами.

Какая популярная в 80-х прическа снова в моде

Волосы туго собирают на макушке, а длину направляют вверх, формируя веерообразный силуэт. На подиуме косу сместили в сторону, что придало образу динамики и волнообразного эффекта.

Вместо классической резинки использовали ленту, которая еще больше подчеркивала форму прически. В сочетании с четкими пальто и элегантными платьями укладка выглядела как нарочитый стильный контраст.

Высокий хвост набок, под что подходит прическа

Несмотря на подиумную экстравагантность, прическу легко переосмыслить для ежедневного образа.

Достаточно слегка сместить хвост в сторону и отказаться от чрезмерно выраженных веерообразных прядей. Такой способ делает образ более расслабленным, но сохраняет модный акцент.

Для аккуратности стилисты советуют нанести немного геля на макушку, чтобы добавить блеска и зафиксировать форму.

Именно универсальность и простота исполнения делают эту прическу одним из самых заметных бьюти-трендов сезона.

OBOZ.UA писал о цветах волос, которые не стоит выбирать женщинам за 50.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.