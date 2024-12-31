Сделает зимний образ непревзойденным: без какого аксессуара невозможно представить стильный лук

Этой зимой неотъемлемой частью образов являются кожаные перчатки. Аксессуар подходит к любой одежде, согреет и придаст изюминку внешнему виду.

Видео дня

На сайте Cosmopolitan рассказали, что этот тренд подхватили не только блогеры-модники, но и знаменитости. К примеру, американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике в Париже в роскошном платье нейтрального оттенка, а ее образ дополнили кожаные перчатки.

Неудивительно, что этот аксессуар на пике популярности, ведь он может стать интересным акцентом в сочетании даже с самым скромным пальто или базовой курткой.

Актуальные модели в этом сезоне будут в ярких оттенках. Вариантов их стилизации множество. К примеру, к одежде в нейтральных цветах можно добавить ярко-зеленые перчатки. Образ будет выглядеть незаурядно и привлекать внимание окружающих.

Аксессуар в классическом черном цвете также популярен. Он дополнит буквально любой образ, придавая ему стиля. Особенно роскошно и элегантно будет выглядеть в монохромных темных луках.

Следует обратить внимание на перчатки в тон одежды. К примеру, красный аксессуар стоит сочетать с вещами того же оттенка.

Ранее OBOZ.UA писал о сумке, которую раньше считали антитрендом, но этой зимой она снова вернулась в моду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!