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Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
1,1 т.
Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого

Экватор сентября почти пройден, так что пора искать элементы осеннего гардероба, которые будут согревать в прохладные вечера. По словам стилистов, лучше всего с этой миссией справится твидовый жакет.

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Надев эту трендовую модель, вы гарантированно получите кучу комплиментов и будете выглядеть не только модно, но и уютно. Об этом сообщает издание Who What Wear. Эксперты делятся советом: кардиган можно найти в самом обычном масс-маркете. Главное – это подобрать тот цвет, который будет вам к лицу и по душе.

Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого
Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого

Популярность твидовых жакетов не вызывает удивления, ведь сам фасон неподвластен времени. Модель является основой стильного и изысканного гардероба с тех пор как Коко Шанель создала свою первую культовую итерацию в 1950-х годах. Лучше всего, по мнению стилистов, то, что вы все еще можете соединить пиджак с простой парой синих джинсов или широких брюк, белой рубашкой или футболкой и вашими любимыми мокасинами или балетками. Благодаря универсальности этой вещи, вы получите легкий переходный образ.

Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого
Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого

Твидовые пиджаки особенно пришлись по вкусу королевским особам. Например, их любят британская принцесса Евгения, младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, первые леди Украины и Франции – Елена Зеленская и Бриджит Макрон. Образы, вдохновленные известными людьми – смотрите в нашем материале.

Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого
Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Марго Робби, Деми Мур, Кейт Миддлтон и другие вернули твидовую ткань в тренды и почему она делает любой образ более дорогим.

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