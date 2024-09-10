Сделает изысканным любой образ: какая вещь должна быть в гардеробе у каждого

Экватор сентября почти пройден, так что пора искать элементы осеннего гардероба, которые будут согревать в прохладные вечера. По словам стилистов, лучше всего с этой миссией справится твидовый жакет.

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Надев эту трендовую модель, вы гарантированно получите кучу комплиментов и будете выглядеть не только модно, но и уютно. Об этом сообщает издание Who What Wear. Эксперты делятся советом: кардиган можно найти в самом обычном масс-маркете. Главное – это подобрать тот цвет, который будет вам к лицу и по душе.

Популярность твидовых жакетов не вызывает удивления, ведь сам фасон неподвластен времени. Модель является основой стильного и изысканного гардероба с тех пор как Коко Шанель создала свою первую культовую итерацию в 1950-х годах. Лучше всего, по мнению стилистов, то, что вы все еще можете соединить пиджак с простой парой синих джинсов или широких брюк, белой рубашкой или футболкой и вашими любимыми мокасинами или балетками. Благодаря универсальности этой вещи, вы получите легкий переходный образ.

Твидовые пиджаки особенно пришлись по вкусу королевским особам. Например, их любят британская принцесса Евгения, младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, первые леди Украины и Франции – Елена Зеленская и Бриджит Макрон. Образы, вдохновленные известными людьми – смотрите в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Марго Робби, Деми Мур, Кейт Миддлтон и другие вернули твидовую ткань в тренды и почему она делает любой образ более дорогим.

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