Самый популярный маникюр Олимпиады-2024: что выбирают спортсменки. Фото

С начала Олимпиады-2024 в Париже, в центре внимания, бесспорно – спорт. В конце концов каждый присутствующий спортсмен потратил немало времени на подготовку к соревнованиям. Но накануне Олимпийских игр этого года также наблюдается ажиотаж вокруг тенденций в сфере ногтей 2024 года и процедур красоты, которые заслужили одобрение потенциальных золотых медалистов.

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Знаменитая мастерица ногтей Джина Эдвардс описывает Олимпиаду как мировую сцену, где спортсмены демонстрируют свой стиль и навыки. "Спортсменки не только сильные, но и красивые, – отметила Эдвардс Marie Claire, – и люди следят за их процедурами красоты – вплоть до кончиков пальцев".

Конечно, есть правила, которые следует соблюдать. Гимнастки должны быть одеты в нейтральные цвета, а волейболистки – иметь коротко подстриженные ногти. Тем не менее, спортсменки нашли способ сделать маникюр формой самовыражения и проявлением патриотизма.

Ша'Карри Ричардсон – США, легкая атлетика

Ольга Харлан – Украина, фехтование

Брианна Тросселл – Австралия, плавание

Лаура Коллетт – Великобритания, конный спорт

Сара Бальцер – Франция, фехтование

Суниза Ли – США, гимнастика

Джордан Чайлз – США, гимнастика

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