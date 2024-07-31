Самый популярный маникюр Олимпиады-2024: что выбирают спортсменки. Фото
С начала Олимпиады-2024 в Париже, в центре внимания, бесспорно – спорт. В конце концов каждый присутствующий спортсмен потратил немало времени на подготовку к соревнованиям. Но накануне Олимпийских игр этого года также наблюдается ажиотаж вокруг тенденций в сфере ногтей 2024 года и процедур красоты, которые заслужили одобрение потенциальных золотых медалистов.
Знаменитая мастерица ногтей Джина Эдвардс описывает Олимпиаду как мировую сцену, где спортсмены демонстрируют свой стиль и навыки. "Спортсменки не только сильные, но и красивые, – отметила Эдвардс Marie Claire, – и люди следят за их процедурами красоты – вплоть до кончиков пальцев".
Конечно, есть правила, которые следует соблюдать. Гимнастки должны быть одеты в нейтральные цвета, а волейболистки – иметь коротко подстриженные ногти. Тем не менее, спортсменки нашли способ сделать маникюр формой самовыражения и проявлением патриотизма.
Ша'Карри Ричардсон – США, легкая атлетика
Ольга Харлан – Украина, фехтование
Брианна Тросселл – Австралия, плавание
Лаура Коллетт – Великобритания, конный спорт
Сара Бальцер – Франция, фехтование
Суниза Ли – США, гимнастика
Джордан Чайлз – США, гимнастика
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