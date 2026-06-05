Самый натуральный тренд лета: какой маникюр сделать

Летом особенно хочется легкости – в гардеробе, макияже и маникюре. Именно поэтому одним из самых актуальных вариантов сезона стали Milky Nude Nails – молочно-нюдовые ногти, которые выглядят опрятно, свежо и максимально естественно.

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Такой маникюр идеально подходит тем, кто не любит слишком яркие цвета, сложный нейл-арт и броский декор, но при этом не хочет полностью отказываться от лака. Детали информирует Myself.

Что такое Milky Nude Nails

Даже если вы раньше не слышали этого названия, представить тренд довольно легко. Milky Nude Nails – это маникюр в молочном нюдовом оттенке. Он может иметь легкий розовый, бежевый или полупрозрачный молочный тон.

Главное преимущество такого маникюра – его простота. Но именно в ней скрывается и главная сложность: чем сдержаннее дизайн, тем заметнее становятся все мелкие недостатки. Если лак нанесен неровно или форма ногтей неопрятная, это сразу бросается в глаза. Поэтому для Milky Nude Nails особенно важна аккуратность.

Какая форма ногтей лучше всего подходит

Естественнее всего молочно-нюдовый маникюр смотрится на коротких ногтях с мягкой овальной формой. Такой вариант кажется ухоженным, элегантным и не перегружает руки.

Впрочем, Milky Nude Nails хорошо подходят и к чуть более длинным миндалевидным ногтям. В таком случае маникюр выглядит более изящным и женственным, но все равно остается сдержанным.

Как сделать Milky Nude Nails дома

Сперва нужно подготовить ногти. Аккуратно отодвиньте кутикулу, придайте ногтям желаемую форму пилочкой и убедитесь, что поверхность ногтевой пластины чистая и сухая. После этого нанесите прозрачную базу. Она поможет выровнять мелкие неровности, защитит ногти от изменения цвета и сделает маникюр более стойким. Когда база высохнет, можно переходить к главному оттенку. Для Milky Nude Nails подойдет холодный розовый, теплый бежевый или полупрозрачный молочный лак. Наносить его стоит очень тонким слоем, чтобы натуральный ноготь слегка просвечивался. Если хочется более плотного и выразительного молочного эффекта, после высыхания первого слоя можно нанести второй. Но важно не переборщить: этот маникюр должен оставаться легким и естественным. В завершение ногти нужно покрыть топом. Он добавит блеска, поможет лаку держаться дольше и защитит маникюр от быстрого скалывания.

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