Самый горячий тренд: названа идеальная женская стрижка для лета

С приближением лета неудивительно желание обрезать волосы - более короткие стрижки всегда практичнее в жару. И в этом году модницам повезло, в летнем сезоне самой модной стрижкой станет квадратный боб.

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Что это за стрижка, в чем ее преимущества, как ее носить и ухаживать, узнавало издание Who What Wear. Так Кос Саккас, глобальный креативный директор сети салонов Toni & Guy объяснил журналистам, что квадратный боб является возрождением горячего тренда 1960-х гг. "У него крутая, модная отделка и четкая геометрическая форма", - сказал он.

Саккас также добавил, что эта прическа подойдет для любого типа волос. Но добавил, что лучше всего она будет смотреться на прямых или слегка волнистых прядях.

Если вы хотите себе на лето квадратный боб, Саккас посоветовал попросить у своего парикмахера сделать вам ровную стрижку одной длины с четкими линиями и минимальной градуировкой. "Чтобы эта прическа работала, концы должны быть крепкими и четко очерченными", - добавил он.

В зависимости от формы вашего лица, Саккас объяснил, что вы можете сделать глубокий боковой пробор или центральный пробор для более динамичного вида. Ведь сама стрижка имеет графичные контуры.

Укладывать квадратный боб можно так, как вам нравится. Вы можете уложить прическу гладкими прядями и получить строгий лук. А можете сделать себе легкие волны и даже крутые кудри. Тогда прическа получит более живой и непринужденный вид.

Для ухода за квадратным бобом понадобятся круглая щетка для укладки, чтобы подкручивать или выравнивать пряди. Также не лишним будет приобрести спрей для блеска, уходовое масло, которое позаботится о ваших кончиках, и спрей для текстурирования, если вы предпочитаете более дерзкую прическу.

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