Самый большой ювелирный тренд 90-х вернулся: какое украшение в 2025 году должна иметь каждая

Украшения – небольшая деталь образа, которая играет далеко не последнюю роль в создании идеального лука, ведь может придать вашему внешнему виду интересные акценты и разнообразие. Мода на аксессуары постоянно меняется, а в этом сезоне передовые позиции индустрии займут кольца на большом пальце.

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Как отмечает Cosmopolitan, этот ювелирный тренд был безумно популярен в 90-х. После продолжительного перерыва тенденция вернулась в индустрию, вытеснив любимый многими вариант ношения кольца на указательном пальце.

Поклонники сдержанных и спокойных образов могут обратить внимание на более традиционные варианты украшений золотых или серебряных оттенков. А любители создавать нестандартные луки имеют возможность поэкспериментировать с цветами и формами.

Широкие кольца

Если вам хочется создать интересный аутфит в стиле ретро, попробуйте отдать предпочтение объемным вариантам украшений. Широкое кольцо станет довольно оригинальной акцентной деталью.

Тонкие кольца

Очень элегантный вид будет иметь тонкий вариант аксессуара на большом пальце. Небольшое ювелирное изделие поможет не перегрузить образ.

Оригинальные кольца

Если вам все же хочется создать экстравагантный аутфит, попробуйте поэкспериментировать с формами и цветами. Наденьте на большой палец кольцо с драгоценными камнями, что хорошо сочетается с более изящными украшениями.

Ранее OBOZ.UA рассказал о пяти украшениях, которые будут на пике популярности в 2025 году.

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