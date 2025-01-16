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Самый большой ювелирный тренд 90-х вернулся: какое украшение в 2025 году должна иметь каждая

Анастасия Какун
Lady Oboz
1 минута
33
Самый большой ювелирный тренд 90-х вернулся: какое украшение в 2025 году должна иметь каждая

Украшения – небольшая деталь образа, которая играет далеко не последнюю роль в создании идеального лука, ведь может придать вашему внешнему виду интересные акценты и разнообразие. Мода на аксессуары постоянно меняется, а в этом сезоне передовые позиции индустрии займут кольца на большом пальце.

Видео дня

Как отмечает Cosmopolitan, этот ювелирный тренд был безумно популярен в 90-х. После продолжительного перерыва тенденция вернулась в индустрию, вытеснив любимый многими вариант ношения кольца на указательном пальце.

Поклонники сдержанных и спокойных образов могут обратить внимание на более традиционные варианты украшений золотых или серебряных оттенков. А любители создавать нестандартные луки имеют возможность поэкспериментировать с цветами и формами.

Широкие кольца

Если вам хочется создать интересный аутфит в стиле ретро, попробуйте отдать предпочтение объемным вариантам украшений. Широкое кольцо станет довольно оригинальной акцентной деталью.

Самый большой ювелирный тренд 90-х вернулся: какое украшение в 2025 году должна иметь каждая

Тонкие кольца

Очень элегантный вид будет иметь тонкий вариант аксессуара на большом пальце. Небольшое ювелирное изделие поможет не перегрузить образ.

Самый большой ювелирный тренд 90-х вернулся: какое украшение в 2025 году должна иметь каждая

Оригинальные кольца

Если вам все же хочется создать экстравагантный аутфит, попробуйте поэкспериментировать с формами и цветами. Наденьте на большой палец кольцо с драгоценными камнями, что хорошо сочетается с более изящными украшениями.

Самый большой ювелирный тренд 90-х вернулся: какое украшение в 2025 году должна иметь каждая

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