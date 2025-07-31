Самые желанные кроссовки сезона

Последние летние дни обещают быть прохладными, а местами даже дождливыми, поэтому самой практичной обувью сезона по праву могут считаться кроссовки. Эсперты прогнозируют популярность неожиданным моделям, которые заставят переосмыслить стиль многих модниц.

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Как пишет глянец Vogue, базовая спортивная обувь уступит позиции более смелым вариантам, изобилующим цветами, стразами и интересными модными решениями. Хорошая новость – даже простые кроссовки и кеды можно стилизовать и сделать их трендовыми.

Подвески

На модные подиумы внезапно вернулся популярный хит из 2000-х. Речь идет о брелках, подвесках и других декоративных элементах, которыми можно украшать обувь, сумки, ремни и волосы. Кроссовки не стали исключением из правил. Всего одна маленькая деталь в виде животного, цветов, бантиков или пушистых игрушек, которую прикрепили к шнуркам, может полностью преобразить вид старой обуви.

Больше цвета

Именитые бренды, которые задают тенденции в моде, сделали ставку на разноцветную обувь, отражающую внутреннюю уверенность и смелость заявить о себе. Кроссовки для бега, кеды или высокие модели с разноцветными вставками сделают образ выигрышным.

Замша

Продолжая тенденцию возвращения в прошлое, эксперты прогнозируют всплеск популярности замшевых кроссовок, которые легче ощущаются на ногах и неприхотливы в уходе. Они будут оставаться популярными и желанными еще и в следующем году, поэтому инвестиция в замшевую обувь не разочарует.

OBOZ.UA на днях писал, что в моду вернулись ретро-кроссовки, которые могут уже лежать в дальнем ящике вашей обувной полки.

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