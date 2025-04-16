Ретро-кроссовки, которые были у каждого в 90-х, снова стали трендом

Мода обладает удивительным свойством возвращаться к истокам. Казалось бы, эпоха 90-х осталась далеко позади вместе с кассетными плеерами, джинсами-клеш и велюровыми костюмами, но в этом году модный ренессанс затронул культовую обувь — коричневые замшевые кроссовки adidas, которые в 90-х носил почти каждый.

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В те годы эта модель была неотъемлемой частью гардероба модников. Коричневый замш, характерные три полоски и белая резиновая подошва были фаворитами и мужчин, и женщин. О возвращении тренда рассказали редакторы Vogue.

Сегодня замшевые модели adidas снова в моде. Ведущие инфлюэнсеры и стилисты демонстрируют коричневые кроссовки в своих луках. А бренд и не думает останавливать производство ретро-хита.

Эти кроссовки идеально вписываются в городской casual и спортивный стиль. Их носят с широкими джинсами, трикотажными свитерами, карго-штанами и даже пальто. Главное преимущество "устаревшей" обуви в ощущении ностальгии: каждый второй, кто видел эти кроссовки в своем детстве, теперь хочет вернуть их, чтобы вновь почувствовать дух той эпохи.

Даже небольшие потертости и посеревшая подошва не мешают модникам стилизовать старый тренд с новыми стильными течениями. Они стали чуть ли не изюминкой образов.

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