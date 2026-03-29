Самые стильные прически для длинных волос: топ 5

Длинные волосы позволяют экспериментировать с образом. В то же время именно такая длина часто быстро надоедает, ведь пряди могут казаться слишком тяжелыми, лишенными объема или однообразными. В результате многие снова и снова выбирают самый простой вариант – обычный низкий хвост.

Но на самом деле длинные волосы открывают значительно больше возможностей для стильных и несложных причесок. OBOZ.UA рассказывает пять вариантов, которые помогут освежить образ, сделать его более современным и подчеркнуть красоту длинных волос.

Высокий пучок

Высокий пучок – один беспроигрышный вариант для длинных волос, который сочетает комфорт и стильный вид. Он прекрасно открывает лицо, подчеркивает шею, открывает лицо. Такая прическа особенно уместна в теплое время года, когда хочется убрать волосы, но при этом сохранить элегантность.

Высокий пучок может быть гладким и сдержанным или более объемным и расслабленным. Все зависит от того, какое настроение хочется создать.

Длинная коса

Коса никогда не выходит из моды, ведь сочетает аккуратность, практичность и естественную элегантность. Такая прическа хорошо подходит как для повседневного образа, так и для более романтического или даже праздничного стиля.

Коса может быть гладкой и плотной или, наоборот, с легко выбитыми прядями для более мягкого эффекта. Прическа легко адаптируется к разным типам внешности. Для длинных волос это один из самых выигрышных вариантов, ведь позволяет показать всю длину и густоту прядей.

Распущенные волнистые волосы

Распущенные волнистые волосы – это классика. Мягкие волны добавляют длинным волосам объема, движения и более живого вида. Именно такая прическа помогает избежать эффекта плоских и бесформенных прядей, который часто появляется на большой длине.

Этот вариант подходит почти всем и уместен в самых разных ситуациях – от обычного дня до вечернего выхода. Волны могут быть едва заметными и естественными или более выразительными, если хочется сделать образ более эффектным. В любом случае такая прическа подчеркивает красоту длинных волос и делает внешность более мягкой.

Высокий хвост

Высокий хвост – простая, но очень стильная прическа, делающая образ более динамичным, свежим и даже немного дерзким.

Волосы можно оставить идеально гладкими или добавить легкий объем у корней, чтобы образ выглядел более современно. Это один из тех вариантов, который легко вписывается и в повседневный стиль, и в более нарядный образ.

Две косички

Две косички снова стали популярными и уже давно не ассоциируются исключительно с детскими прическами. Сегодня это модный, молодежный и очень удобный вариант для длинных волос. Такая прическа кажется нежной, игривой или даже немного дерзкой – в зависимости от способа исполнения и общего стиля.

Две косички хорошо подходят для активного дня, прогулок, путешествий и ситуаций, когда хочется, чтобы волосы были собраны, но при этом прическа оставалась интересной. Их можно сделать тугими и аккуратными или более свободными, с легким небрежным эффектом.

