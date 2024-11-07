Самые скандальные образы Мелании Трамп: куртка с позорной надписью и 'шляпа колонизаторов'

Модель в прошлом, а также 45-я первая леди Соединенных штатов Мелания Трамп известна своими нечастыми выходами на публику. Однако, когда жена Дональда Трампа выходит в люди поддержать мужа, к ней приковано особое внимание модных экспертов.

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Не секрет, что стиль первых леди важен, ведь своими образами они несут особый месседж мира. Во время президентства Трампа в 2017-2020 годах, Мелания успела отличиться скандальными луками, которые вызвали возмущение у американцев, сообщает Vogue.

Жакет за 51 тысячу долларов

Как известно, Мелания Трамп небезразлична к известному бренду Dolce & Gabbana. Однако 7 лет назад благосклонность первой леди к итальянскому модному дому сыграла с ней злую шутку. Летом 2017 звезду заметили в жакете, усыпанном 3D-цветами, цена которого составляла 51 тысячу долларов (более 2 миллионов гривен).

Образ вызвал неоднозначную реакцию общества, ведь накануне тогдашний американский президент принял законопроект о здравоохранении, который, по оценкам специалистов, лишил бы 23 миллиона лиц медицинского страхования до 2026 года.

"Шляпа колонизатора"

В октябре 2018 года Мелания Трамп прибыла в Африку с пятидневным турне. Это была первая ее самостоятельная командировка в статусе первой леди. Находясь в Кении, для сафари знаменитость нарядила узкие брюки, белую рубашку, высокие сапоги и пробковую шляпу. Конкретно головной убор стал объектом критики. Подобный аксессуар у представителей африканских народов вызвал ассоциации с европейскими колонизаторами, которые те носили во времена рабовладения, угнетения и эксплуатации коренных жителей.

"Мне правда все равно, а вам?"

В том же году Мелания попала еще в один модный скандал. Для визита в центр содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе первая леди США выбрала зеленую парку от Zara с провокационной надписью "Мне правда все равно, а вам?" Такой поступок американцы назвали бессердечным и недостойным супруги главы Белого дома.

Туфли-лодочки во время урагана

В конце лета 2017 года штат Техас накрыл ураган Харви, жертвами которого стали сотни американцев. Трамп с любимой отправились в Пуэрто-Рико, чтобы посмотреть на последствия стихийного бедствия и пообщаться с пострадавшими. Тогда Меланию сфотографировали в туфлях на шпильке из змеиной кожи Manolo Blahnik, что возмутило общественность. И хотя по прибытии она переобулась в белые кеды, люди все равно придерживались мысли, что модель больше заботится о своем стиле, чем о помощи жертвам урагана.

Розовый бант

Розовую блузу, которую в народе называют "скандальной", Мелания надевала еще до того, как ее супруг официально занял пост президента США. Осенью 2016 года в сети появилось архивное интервью Дональда Трампа с Билли Бушем. В разговоре бизнесмен поделился своим пристрастием к женщинам, вульгарно выразившись. Дословно это звучало так: "Grab 'em by the pussy".

Через несколько дней Мелания нарядила на президентские дебаты ярко-розовую блузку с бантом от Gucci, стоимостью 1100 долларов (более 45 тысяч гривен). На английском языке такой бант на шее называется pussy bow – "кошачий бантик". До сих пор непонятно, стал ли такой элемент лука первой леди знаком поддержки женщин, которых оскорбил Дональд, или просто стечением обстоятельств.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядела Мелания Трамп в день выборов президента США: в сером костюме со слезами на глазах. Фото – смотрите здесь.

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