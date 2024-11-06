В сером костюме со слезами на глазах: как выглядела Мелания Трамп в день выборов президента США. Фото

Мелания Трамп, жена Дональда Трампа – кандидата от Республиканской партии на пост президента США, лидирующего в избирательной гонке, пришла поддержать мужа во время выступления политика на сцене штаба во Флориде. Бывшая первая леди предстала перед публикой в сером костюме, состоявшем из длинной юбки классического кроя и пиджака на запах.

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Блейзер экс-модели имел акцентные черные пуговицы впереди. Мелания выглядела счастливо, иногда даже со слезами, стоя рядом с любимым на сцене – она улыбалась присутствующим и держала мужа за руку.

Женщина сделала сияющий макияж с розовыми румянами и блеском для губ. Общественная деятельница уложила волосы в фирменные легкие волны, а образ дополнила маникюром в светлых тонах и серебряными кольцами.

Кандидат в президенты США поблагодарил мать своего младшего сына за поддержку, пишет Hindustan Times. "Я также хочу поблагодарить мою прекрасную жену Меланию, первую леди, которая имеет книгу номер один из самых продаваемых книг в стране. Можете вы в это поверить? Она очень много работает, чтобы помочь людям. Поэтому я просто хотел ее поблагодарить", – отметил политический деятель в своей речи.

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