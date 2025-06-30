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Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Юлия Потерянко
Lady Oboz
4 минуты
3,1 т.
Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Кеды и кроссовки можно назвать самой универсальной обувью, независимо от сезона. Но летом в сникерах может быть жарко и неудобно, к тому же их сочетание с летними образами достаточно банально.

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Именно поэтому эксперты моды рекомендуют обратить внимание на другие модели летней обуви, чтобы выглядеть в этом сезоне стильно. Так эксперты издания Who What Wear изучили образы модных инфлюенсеров и назвали лучший вариант для ношения с брюками.

Выяснилось, что этим летом наблюдается настоящий бум вьетнамок. Их рекомендуют сочетать не только с брюками, но и с юбками и платьями. Но, если вы предпочитаете именно брюки, вот какие образы могут стать источником вдохновения для вас.

Майка по фигуре + спортивные штаны + свитер

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Погода этим летом довольно непредсказуема и после жаркого дня может наступить прохладный вечер. Поэтому добавьте к расслабленному монохромному спортивному образу контрастный свитер, который повяжите на талии.

Трикотажный топ + элегантные брюки + большая сумка

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Такое сочетание будет уместным в городе. Трикотажный топ создаст вам ощущение комфорта. Брюки к нему лучше выбирать из легкой ткани. А большая сумка позволит взять с собой все необходимое.

Кардиган + широкие брюки + бандана

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Такой образ был явно вдохновлен беззаботными девяностыми. Обязательно выбирайте для него брюки расслабленной посадки.

Шелковый топ + свободные брюки + контрастные вьетнамки

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Вьетнамки могут составить уместную пару даже шикарному шелковому топу. Трюк в том, чтобы топ был какого-то базового, неяркого цвета, а обувь наоборот – бросалась в глаза. Брюки при этом лучше выбирать свободные и тоже не слишком яркие.

Рубашка с футболкой + брюки на ремне + маленькая сумочка

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Этот образ подойдет для прогулок в городе. Его собирают воедино скоординированные аксессуары – минималистичный ремень и миниатюрная сумочка.

Топ без бретелей + прямые брюки + акцентное колье

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

В этом сезоне в моде минималистичные, но при этом акцентные нашейные украшения на длинных подвесах. Сочетайте их с архитектурными топами без бретелек. Брюки для такой пары лучше выбирать строгие, прямые и координировать их по цвету с вьетнамками.

Рубашка + широкие брюки

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Строгая рубашка этим летом прекрасно сочетается с широкими брюками. Вместе они создают деловой по настроению, но при этом не скучный образ. Который вполне уместно будет завершить декорированными вьетнамками.

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Мы зря недооцениваем такой предмет гардероба, как жилет. Он способен сделать очень простой образ из футболки с брюками значительно интереснее.

Кроп-топ + прямые брюки

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

В жару сочетайте удобные прямые брюки из легкой ткани с коротким топом, который открывает часть живота. Такая пара, даже несмотря на высокую посадку брюк на талии, создаст вам приятный комфорт.

Рубашка + блейзер + шелковые брюки

Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Вьетнамки часто называют неуместной для офисного образа обувью. Но попробуйте собрать его из льняного блейзера и шелковых брюк и такая открытая пара вполне впишется в подобный комплект.

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