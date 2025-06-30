Самое стильное сочетание лета: какую обувь выбрать под брюки

Кеды и кроссовки можно назвать самой универсальной обувью, независимо от сезона. Но летом в сникерах может быть жарко и неудобно, к тому же их сочетание с летними образами достаточно банально.

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Именно поэтому эксперты моды рекомендуют обратить внимание на другие модели летней обуви, чтобы выглядеть в этом сезоне стильно. Так эксперты издания Who What Wear изучили образы модных инфлюенсеров и назвали лучший вариант для ношения с брюками.

Выяснилось, что этим летом наблюдается настоящий бум вьетнамок. Их рекомендуют сочетать не только с брюками, но и с юбками и платьями. Но, если вы предпочитаете именно брюки, вот какие образы могут стать источником вдохновения для вас.

Майка по фигуре + спортивные штаны + свитер

Погода этим летом довольно непредсказуема и после жаркого дня может наступить прохладный вечер. Поэтому добавьте к расслабленному монохромному спортивному образу контрастный свитер, который повяжите на талии.

Трикотажный топ + элегантные брюки + большая сумка

Такое сочетание будет уместным в городе. Трикотажный топ создаст вам ощущение комфорта. Брюки к нему лучше выбирать из легкой ткани. А большая сумка позволит взять с собой все необходимое.

Кардиган + широкие брюки + бандана

Такой образ был явно вдохновлен беззаботными девяностыми. Обязательно выбирайте для него брюки расслабленной посадки.

Шелковый топ + свободные брюки + контрастные вьетнамки

Вьетнамки могут составить уместную пару даже шикарному шелковому топу. Трюк в том, чтобы топ был какого-то базового, неяркого цвета, а обувь наоборот – бросалась в глаза. Брюки при этом лучше выбирать свободные и тоже не слишком яркие.

Рубашка с футболкой + брюки на ремне + маленькая сумочка

Этот образ подойдет для прогулок в городе. Его собирают воедино скоординированные аксессуары – минималистичный ремень и миниатюрная сумочка.

Топ без бретелей + прямые брюки + акцентное колье

В этом сезоне в моде минималистичные, но при этом акцентные нашейные украшения на длинных подвесах. Сочетайте их с архитектурными топами без бретелек. Брюки для такой пары лучше выбирать строгие, прямые и координировать их по цвету с вьетнамками.

Рубашка + широкие брюки

Строгая рубашка этим летом прекрасно сочетается с широкими брюками. Вместе они создают деловой по настроению, но при этом не скучный образ. Который вполне уместно будет завершить декорированными вьетнамками.

Мы зря недооцениваем такой предмет гардероба, как жилет. Он способен сделать очень простой образ из футболки с брюками значительно интереснее.

Кроп-топ + прямые брюки

В жару сочетайте удобные прямые брюки из легкой ткани с коротким топом, который открывает часть живота. Такая пара, даже несмотря на высокую посадку брюк на талии, создаст вам приятный комфорт.

Рубашка + блейзер + шелковые брюки

Вьетнамки часто называют неуместной для офисного образа обувью. Но попробуйте собрать его из льняного блейзера и шелковых брюк и такая открытая пара вполне впишется в подобный комплект.

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