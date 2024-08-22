Мятный цвет и серьги-капли. Зеленская показала изысканный образ с пиджаком от украинского бренда

Украинская первая леди Елена Зеленская встретилась с семьями ассоциации "Супруги украинских дипломатов", чтобы обсудить планы и поблагодарить профессионалов за их работу. Для мероприятия жена президента выбрала изысканный образ.

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Согласно новым фото, опубликованным в официальном Telegram-канале, Зеленская надела пиджак мятного цвета с интересной деталью: асимметричным воротником на пуговице. Вещь создала украинская дизайнер Эльвира Гасанова, основательница Gasanova Brand. Первая леди любит одежду от модельера, в частности, в пастельном блейзере ее можно было увидеть и раньше.

Брючный костюм супруга президента дополнила нюдовым макияжем в коричневых оттенках, подчеркнув глаза. Распущенные волосы первой леди были уложены в боковой пробор. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги в форме капли.

Осенью 2023 года Эльвира Гасанова показала 10 образов Елены Зеленской, среди которых можно увидеть тот же пиджак. "Для нас гордость и честь одевать первую леди Украины! Образец элегантности и силы! Мы гордимся!" – говорилось под фото на Instagram-странице бренда.

Интересно, что супруга президента в последнее время предпочитает зеленые, синие и голубые оттенки. Летом 2024 года Зеленскую можно было неоднократно заметить в изумрудном цвете, а также в вещах цвета сапфира. Согласно названиям, вдохновленным драгоценными камнями – это глубокие оттенки, которые прекрасно подойдут к осенним дням.

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