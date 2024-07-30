Леди Гага могла бы выиграть золото за самые высокие каблуки на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фото

Всемирно известная американская певица и актриса Леди Гага, чей гардероб славится экстравагантной одеждой, не перестала удивлять аудиторию оригинальными образами, даже после выступления на официальном открытии Олимпийских игр-2024 в Париже. Звезда появилась на соревнованиях по художественной гимнастике на экстремально высоких лакированных каблуках, за которые могла бы получить золото.

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38-летняя знаменитость в очередной раз продемонстрировала уникальную особенность своего стиля: сочетать простоту и изысканность в одном луке. Выбрав гламурную обувь, исполнительница подчеркнула свою креативность, пишет Footwear News.

Для поддержки американской гимнастки, Леди Гага выбрала образ, в котором преобладали более комфортные и повседневные элементы. Артистка предпочла темные оттенки, надев черные леггинсы и объемную синюю кофту с застежкой. Главной акцентной деталью образа стали кожаные туфли на каблуке. Несмотря на экстремальную высоту, исполнительница чувствовала себя комфортно в гламурной обуви, которая подчеркнула ее экстравагантность, ведь она имеет устойчивую платформу.

Звезда дополнила образ темными солнцезащитными очками. Акцентным элементом макияжа стала бордовая помада, которая выглядела гармонично со светлым оттенком волос певицы, которые она собрала в высокий хвост.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что выступление Леди Гаги на открытии Олимпиады в Париже стало полным провалом.

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