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Леди Гага могла бы выиграть золото за самые высокие каблуки на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
3,0 т.
Леди Гага могла бы выиграть золото за самые высокие каблуки на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фото

Всемирно известная американская певица и актриса Леди Гага, чей гардероб славится экстравагантной одеждой, не перестала удивлять аудиторию оригинальными образами, даже после выступления на официальном открытии Олимпийских игр-2024 в Париже. Звезда появилась на соревнованиях по художественной гимнастике на экстремально высоких лакированных каблуках, за которые могла бы получить золото.

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38-летняя знаменитость в очередной раз продемонстрировала уникальную особенность своего стиля: сочетать простоту и изысканность в одном луке. Выбрав гламурную обувь, исполнительница подчеркнула свою креативность, пишет Footwear News.

Леди Гага могла бы выиграть золото за самые высокие каблуки на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фото

Для поддержки американской гимнастки, Леди Гага выбрала образ, в котором преобладали более комфортные и повседневные элементы. Артистка предпочла темные оттенки, надев черные леггинсы и объемную синюю кофту с застежкой. Главной акцентной деталью образа стали кожаные туфли на каблуке. Несмотря на экстремальную высоту, исполнительница чувствовала себя комфортно в гламурной обуви, которая подчеркнула ее экстравагантность, ведь она имеет устойчивую платформу.

Леди Гага могла бы выиграть золото за самые высокие каблуки на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фото

Звезда дополнила образ темными солнцезащитными очками. Акцентным элементом макияжа стала бордовая помада, которая выглядела гармонично со светлым оттенком волос певицы, которые она собрала в высокий хвост.

Леди Гага могла бы выиграть золото за самые высокие каблуки на Олимпийских играх-2024 в Париже. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказал, что выступление Леди Гаги на открытии Олимпиады в Париже стало полным провалом.

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