Бить будут больно: как ЕС и венгры пытаются избавиться от Виктора Орбана

Демонстративный выход Венгрии из Международного уголовного суда – очередной жест премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес, прежде всего, Евросоюза, признающего МКС, его политику и этого же требует от членов союза. До этого были неоднократные срывы голосования важных для ЕС решений, самовольное посещение российского диктатора Путина, критика официального Брюсселя за пределами здравого смысла и постепенное подавление в Венгрии европейских норм демократии.

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Виктор Орбан неоднократно фактически растаптывал правила, обычно требующие от всех 27 стран ЕС согласовать совместное заявление для его обнародования от имени Европейского совета. Самым острым вопросом, как всегда, является поддержка Украины — премьер-министр Венгрии постоянно выступает против любых попыток усилить военную помощь или продвижение заявки страны на членство в Европейском Союзе. Другим предметом споров между ЕС и правительством Венгрии стало дружелюбие Орбана к Москве, когда Будапешт неоднократно использовал свое право вето, чтобы заблокировать санкции против российских олигархов.

Сегодня Орбан выбрал изоляцию и дружбу с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем вопреки очевидным интересам ЕС и собственно Венгрии. Ему было предоставлено много возможностей, и он отклонил "протянутые руки", - говорят в Брюсселе. Добавляя, что безопасность Европы является слишком серьезной проблемой, чтобы вести переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе, чем все остальные, а потому "пришло время действовать".

В следующем году в Венгрии состоятся парламентские выборы, и "бить" Орбана будут больно еще и внутри страны, где он постепенно теряет популярность.

О том, как ЕС и венгры пытаются отправить Виктора Орбана на свалку истории, – в материале OBOZ.UA.

Забрать голос – спасти Европу

Сегодня Венгрия – очень слабая страна, которая не является частью европейской команды. Орбан спокойно блокирует единогласные решения по европейской внешней и политике безопасности, потому что уверен, что ему ничего не будет за это. К примеру, каждые полгода ЕС необходимо принимать решение о продлении санкций против РФ. И каждый раз нужно согласие Венгрии. "Если венгры заблокируют это в июне этого года, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется передать Путину 240 миллиардов евро, замороженных в ЕС", – говорят еврочиновники. По их словам, трудно будет объяснить гражданам Европы, что они передают деньги Путину, которые он хочет использовать не только против Украины, но и европейцев.

Еще год назад вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова отмечала, что "мы не можем лишить Венгрию председательства и права голоса. Нет никакой возможности это сделать". Кажется, ситуация изменилась и европейцы нашли противоядие, ведь Виктор Орбан уже не просто токсическое тело внутри ЕС, а фактор, который может нанести ущерб блоку. Ввиду того, что сейчас ЕС должен принимать много важных решений, а главное, делать это быстро, венгерский лидер становится реальной проблемой.

Новое правительство Германии призывает ЕС усилить давление на Венгрию. Согласно проекту коалиционного соглашения, консерваторы (ХДС/ХСС) и СДПГ предлагают приостанавливать финансирование стран, нарушающих принципы верховенства закона, и лишать их права голоса в ЕС. Хотя Венгрия в документе не упоминается, очевидно, что речь идет именно об этой стране, которую в течение многих лет обвиняют в том, что она наносит удар демократическим нормам, ограничивая свободу печати и независимость судей. Также Германия выступает за расширение голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС по внешней политике и санкциям, чтобы обойти венгерское вето, которым Будапешт уже блокировал меры против России. Это позволит принять решение без согласования со стороны Венгрии.

Параллельно с этим министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна также призвал европейцев занять более жесткую позицию по отношению к Виктору Орбану. По его словам, лишение Венгрии права голоса возможно, чтобы предотвратить раскол в Европе.

"Статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность лишения государства-члена права голоса, если его членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. Но ведь именно это Орбан и делает уже давно", - говорит Тсахкна. На вопрос о том, следует ли сейчас использовать Статью 7, он ответил: "У нас есть такая возможность".

Попытки умерить Орбана были и раньше. В 2018 году Европейский парламент инициировал первую фазу процедуры по той же Статье 7 — также известной как "ядерный вариант" — против Венгрии из-за вероятных "серьезных нарушений" основных ценностей и фундаментальных прав блока. Но процесс, который мог привести к приостановлению права голоса Венгрии, остановился из-за политических разногласий между странами-членами. В 2022 году Европейская комиссия заблокировала около 22 миллиардов евро наличных средств ЕС, назначенных Венгрии, из-за беспокойства по поводу прав человека и независимости судебной системы. В конце концов, в прошлом году было разморожено более 10 миллиардов евро, что вызвало негативную реакцию внутри ЕС и не очень сдержало Виктора Орбана.

Венгры стремятся к изменениям

Виктор Орбан достаточно эффективно смешал внутреннюю и внешнюю политику. Он поклялся защищать венгров от иммиграции, ислама и ЛГБТ, параллельно провозгласив единство всех этнических венгров, включая тех, кто проживает в соседних странах. Именно эти лозунги и стали государственной политикой.

Пропаганда проекта Великой Венгрии – еще одна составляющая этого процесса. Орбан умело играет на струнах души каждого венгра, напоминая, что когда-то Венгрия была могущественным европейским государством, которое уважала вся Европа и обладало огромными территориями. Разжигание национализма и заявления о коварных иностранных врагах, против которых нужно сплотиться, нетерпимость к иноверцам и гомофобия под видом семейных ценностей помогли ему победить на выборах. Довольно много лет эти факторы приносили успех Виктору Орбану, но за последнее время что-то сильно изменилось в его восприятии венграми.

В последние годы были произведены огромные сокращения социальных выплат вместе с повышением налогов, чтобы преодолеть дефицит бюджета. В то время как правительство обещало, что "2025 год будет фантастическим", эти заявления звучат пустыми после того, как Орбан произносил и относительно 2023 и 2024 годов. Инфляция, слабый форинт, высокие цены – все это венгры ощущают все больше. Проблемы в экономике, коррупция, авторитарные методы управления и противоречивые реформы создали внутри Венгрии значительную прослойку недовольного общества. На этом фоне почти союз с Кремлем и открытая вражда с Брюсселем с намеком на выход из ЕС – это еще больше раздражает людей.

Как результат, в Венгрии за последнее время прошли несколько антиорбановских многотысячных митингов, на которых люди требовали отставки премьера страны. Организатор протеста – оппозиционная партия TISZA ("Уважение и свобода"), которую возглавляет депутат Европейского парламента Петер Мадяр. Оппозиционер пообещал покончить с 15-летним правлением Орбана и "сделать Венгрию частью сильной Европы". Мадяр с каждым днем набирает все большую популярность, в частности, благодаря критике Орбана и его команды в тесных связях с Кремлем.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут весной 2026 года. Партия TISZA сейчас опережает в большинстве опросов партию Орбана Fidesz, которая хоть и оставалась крупнейшей партией на прошлогодних выборах в Европейский парламент, но показала самый плохой результат за всю историю выборов в ЕС, поскольку TISZA набрала 30 процентов голосов. В этом году партия Мадяра уже впереди, имея 42 процента против 39 Fidesz. Главное, что тенденция к увеличению популярности оппозиции в Венгрии только растет. При этом с прошлого года стабильно падают рейтинги правящей партии.

Борьба против Украины – навязчивая идея Орбана

Сразу после саммита лидеров ЕС в конце 2023 года, на котором Украина получила историческое официальное приглашение к переговорам о вступлении в Евросоюз, Виктор Орбан предупредил, что так просто он не сдается и будет продолжать тормозить евроинтеграцию Украины. Мол, шаг лидеров Евросоюза по началу переговоров с Украиной о вступлении был "плохим решением", и у Венгрии будет время и много возможностей заблокировать этот процесс.

"В случае необходимости венгерское общество, венгерский парламент применит ручное торможение. Их решающим аргументом (лидеров стран ЕС. – Ред.) было то, что Венгрии нечего терять, потому что последнее слово будет за национальными парламентами. Поэтому будет еще 75 случаев, когда наша страна сможет это остановить", – отметил Орбан.

Совсем скоро одиозный друг Путина приступит к очередному этапу противостояния Украине. Виктор Орбан заявил, что венгры будут иметь право голоса во время национального опроса о том, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для уяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас", – сказал он. Хотя это голосование не имеет обязательной силы, но наверняка будет использовано Орбаном для продолжения антиукраинской линии как внутри страны, так и в ЕС.

Голосование начнется в середине апреля, бюллетени принимаются по 20 июня бесплатно по почте. В них отражено 7 основных "рисков" для венгров, конечно, как их видит лично Орбан, через вступление Украины в ЕС и больше похожие на кремлевские нарративы. Да, он пугает венгерских фермеров потерей рынков, а ЕС ГМО и запрещенными химикатами, которые будут в украинской продукции. Дешевая рабочая сила из Украины снизит зарплаты и "съест" пенсии, а украинские "вооруженные до зубов бандиты" просто хлынут в Венгрию. Если все это не испугает, то от Орбана еще одна страшилка – мол, отсутствие обязательных прививок в Украине угрожает общественному здоровью европейцев.

ЕС устал от Орбана, уже давно ставшего угрозой

Очевидно, что до начала процесса сдерживания Орбана уже перезрел. Сейчас это уже принципиальный вопрос для Евросоюза, ведь сегодняшняя политика безопасности и внешняя нуждается как никогда в единстве. И вот одна страна идет против этого, что ставит ЕС в очень затруднительное положение. То есть понятно, когда есть дискуссия по поводу каких-то налогов, вещей, касающихся сектора экономики, но не по безопасности и защите от России, когда все страны-члены Евросоюза выступают за определенные решения, и только Виктор Орбан выступает со своим специальным мнением, которое странным образом ориентируется на Кремль. Конечно, это всех в Европе раздражает – таково мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По его мнению, эти "постоянные палки в колеса" ЕС, которые вставляет Виктор Орбан, то против российских санкций, то против какого-то российского миллиардера или какого-то стратегического российского предприятия, или против помощи Украине, все это идет бесконечно и эту ситуацию надо менять. В этом случае очевидно, что Германия как лидер Евросоюза заявляет, что нет, так больше не может быть, меняем правила игры. И это не антивенгерское мероприятие, это шаг исключительно против политики Виктора Орбана, который имеет целью мобилизовать деятельность Евросоюза.

Что касается выборов, которые пройдут в следующем году в Венгрии, то это чисто внутренний венгерский вопрос. Партия Орбана у власти уже давно, между тем очевидно, что это не может вечно происходить.

"Мы желаем, чтобы изменения происходили в демократическом контексте. К Венгрии есть определенные замечания от официального Брюсселя относительно притеснений СМИ, что правительство не очень борется с финансовой преступностью. В Венгрии Орбан убрал антикоррупционные органы и считает, что они проедают за власть делает действующее правительство, которых более чем достаточно. Например, то, что фактически Орбан идет вопреки политике Евросоюза, и вот уже блок готовит пакет вещей, которые не позволят Венгрии получать европейскую помощь.

Что касается консультативного антиукраинского референдума, то, по мнению Александра Левченко, Виктор Орбан хочет подстраховываться, чтобы не сказали, что у него лично промосковская политика. Мол, это венгерский народ вроде бы решил Украину блокировать, а не поручение из Москвы поступило, какое на самом деле он таки и получил, что очевидно.

"Сложно выдумать просто так этот бред относительно того, что у нас не сертифицирована продукция сельского хозяйства и так далее. Все оно сертифицировано, ведь продается на европейском и мировом рынке. Что венгерский фермер будет безработным и так далее. Не будет ли он безработным. Пусть эффективно работает и тогда у него все конкуренция, это же украинский фермер работает. Далее, что вроде бы у нас болезни, все невакцинированы. Так у нас уровень вакцинации намного больше, чем у части стран Евросоюза. Поэтому так открыто ложь.