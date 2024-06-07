С какой обувью носить платья и сарафаны летом. 7 идей для вдохновения

Летние сарафаны тем и великолепны, что даже в самую жаркую погоду позволяют выглядеть стильно и женственно. Дополнять такой лёгкий элемент гардероба нужно простой и непринужденной обувью, которая будет красиво гармонировать с платьем.

Стилисты не советуют останавливаться только на открытых моделях и каблуках, ведь и среди спортивных пар обуви можно подобрать интересные варианты. Об этом пишет Byrdie.

Кроссовки

Не все сарафаны подходят для кроссовок, но многие модели можно смело стилизовать со спортивной обувью. Ищите сарафан простого кроя из легкого материала, такого как хлопок или лен.

Босоножки

В зависимости от того, насколько нарядным должен быть образ, можно подбирать босоножки. Простые варианты с ремешками подойдут для будничных образов, тогда как каблуки с завязками сделают любой лук элегантным.

Балетки

Самый практичный вариант для лета – балетки – хорошо сочетаются с сарафанами разных фасонов. Они удобны и легки, что позволяет гулять в жару без риска натереть ноги.

Сабо

Простые сабо без каблука прекрасно подходят как к коротким, так и к длинным сарафанам, не перегружая образ.

На платформе

Обувь на платформе становится особенно актуальной летом, когда хочется добавить женственности образу, но одновременно чувствовать себя удобно.

Лоферы

Для офисных будней и деловых встреч лучше выбрать более стильный вариант обуви. Лоферы в этом вопросе станут наиболее удачным вариантом.

Ковбойские сапоги

Смелые модницы могут поэкспериментировать со стилями и объединить летний сарафан с массивными ковбойскими сапогами. Для малочисленных холодных дней эта модель будет идеальной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что желейные босоножки снова возвращаются в моду.

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