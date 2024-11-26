С какими джинсами носить угги: пять вариантов стильных образов на снежную погоду

На зиму 2024-2025 годов дизайнеры представили множество вариантов трендовой и стильной обуви. Однако и угги не потеряли своей актуальности. Самый простой способ стилизовать их – объединить с джинсами.

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На сайте Vogue рассказали, что в холодное время года модницы выбирают популярные угги именно из-за комфорта и удобства. К тому же, эта обувь отлично сочетается с любым стилем одежды. Трендовые теплые сапоги гармонично вписываются в обыденные образы, что делает их универсальными.

Джинсы с потертостями

Джинсы с потертостями и необработанными краями снизу остаются актуальными и хорошо сочетаются с популярными сапогами. Сверху можно надеть трендовый джемпер с открытыми плечами и накинуть пальто. Дополнить лук следует аксессуарами – шарфом, очками или акцентной сумкой.

Мешковатые джинсы

В 2000-х девушки одевали обтягивающие джинсы, которые заправляли в угги. Но в этом году мода внесла некоторые изменения – нужно обратить внимание на штаны свободного кроя, закрывающие большую часть сапога. Под такой образ следует выбрать обувь на высокой платформе, чтобы вытянуть силуэт.

Фактурные джинсы

Фактурные джинсы в сочетании с теплым свитером выглядят повседневно и стильно. Следует обратить внимание на угги-слипперы, а завершить лук можно акцентной верхней одеждой.

Джинсы-клеш

Джинсы-клеш следует комбинировать с уггами на высокой платформе. За счет особого фасона брюк и массивной обуви ноги будут казаться длиннее и стройнее.

Черные угги и джинсы

Монохромный лук всегда будет актуальным, а также выглядит роскошно и стильно. Как вариант, можно комбинировать черные угги с джинсами и кофтой такого же цвета. Образ завершит темная куртка или пальто.

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