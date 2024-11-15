'Папина' обувь стала популярной среди молодежи: что это и с чем ее носить

На смену модным кроссовкам молодежь начала выбирать мокасины и топпсайдеры на толстой подошве. Грубая и сдержанная обувь в основном присуща взрослым мужчинам, поэтому в народе ее в шутку называют "папиной".

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На сайте Vogue рассказали, что массивные мокасины и топпсайдеры будут актуальны в этом сезоне. Они стали популярным из-за комфортности и удобства, а также прекрасно дополняют повседневные образы. Различить топсайдеры от другой обуви можно за счет шва, проходящего по кругу обуви.

Трендовая обувь появилась еще в 30-х годах и была создана для моряков, чтобы уберечь их от падений на мокрой палубе за счет плотной, резиновой подошвы. Конечно, сейчас они выглядят несколько иными, обновленными, однако так же смогут защитить ноги в дождливые дни.

Также, нет проблем с выбором одежды – под эти мокасины подойдет все. Мужчины могут выбрать брюки свободного кроя и накинуть свитер или рубашку.

Женщины же часто одевают трендовые топпсайдеры под платья, юбки, джинсы и леггинсы. Раньше мокасины надевали на босую ногу, но сейчас молодежь ввела другой стиль. Теперь под обувь обычно одевают носки.

Единственное, что точно не подойдет – спортивный костюм. Так что трендовые туфли имеют отличную особенность – добавлять в образ свободу и непринужденность, быть удобными и комфортными.

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