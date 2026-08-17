С каким маникюром начать новый учебный год: лучшие идеи

Начало нового учебного года – отличный повод обновить маникюр и попробовать новые оттенки. Нейл-мастер Марина Слинько отмечает, что в конце лета клиентки ещё не готовы отказываться от ярких цветов, поэтому чаще выбирают более мягкие и глубокие розовые и красные тона.

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Звездный нейл-мастер и основатель бренда eNailCouture Макс Эстрада советует не перегружать дизайн и сосредоточиться на одном выразительном акценте. Среди актуальных вариантов эксперты называют насыщенный розовый, классический красный, тёплый белый, дымчато-голубой и бежевый с шиммером.

Яркий розовый

Насыщенный розовый не стоит оставлять только для середины лета. В августе и в начале сентября он по-прежнему будет уместен, особенно если хочется начать новый сезон с яркого акцента.

Такой маникюр хорошо смотрится без дополнительного декора – цвет сам по себе привлекает внимание. Можно выбрать оттенок орхидеи, фуксии или сочный холодный розовый.

Классический красный

Красный маникюр – вариант, который практически не выходит из моды. На стыке лета и осени особенно актуальным будет чистый, насыщенный красный без слишком темного бордового оттенка.

Он подходит как для коротких квадратных ногтей, так и для более вытянутой формы. Если классическое плотное покрытие кажется слишком привычным, можно попробовать полупрозрачный красный с "леденцовым" эффектом.

Тёплый молочно-белый

Ярко-белый лак традиционно ассоциируется с летом, а ближе к осени его можно заменить более мягким вариантом – кремовым, молочным или ванильным.

Такой оттенок легко сочетается с любой одеждой и подойдет тем, кто предпочитает нейтральный маникюр. Его можно использовать как основное покрытие или для тонкого французского маникюра.

Дымчато-голубой

Приглушенные холодные цвета хорошо передают настроение ранней осени. Один из интересных вариантов – нежный серо-голубой или светлый оттенок барвинка.

Такой маникюр особенно удачно сочетается с джинсами, трикотажем, серыми, бежевыми и белыми вещами.

Бежевый с легким блеском

Полупрозрачные нюдовые покрытия остаются актуальными и осенью. Чтобы маникюр не казался слишком простым, можно добавить нежный шиммер.

Важно, чтобы блестки были мелкими и лишь слегка отражали свет. Перламутровый, золотистый или серебристый отблеск сделает обычный бежевый или персиковый маникюр интереснее, но сохранит его универсальность.

Итак, начало нового учебного года не требует резкого перехода к темной осенней палитре. В тренде остаются сочные розовые и красные цвета, нежные молочные оттенки, приглушенный голубой и нюд с деликатным сиянием. А главный принцип дизайна – простота и один хорошо продуманный акцент.

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