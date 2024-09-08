С чем носить джинсы, чтобы выглядеть стильно: 9 образов на осень

Джинсы – это базовая часть гардероба большинства девушек. Но всегда ли вы знаете с чем их лучше комбинировать?

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С этим вопросом решила помочь украинская стилистка Юлико. Звездный знаток моды на своей странице в Instagram показала несколько образов, с чем и как лучше всего сочетать джинсы.

"Я почему-то на 100% уверена, что джинсы есть у каждой девушки, хоть одни так точно. Поэтому я Вам подготовила несколько стильных формул с джинсами", – написала Юлико.

Джинсы + красный + клеточка

В этом образе красный цвет выделится, а клетка подчеркнет стиль.

Джинсы + джинсовая рубашка + красный

Здесь так же – красный цвет является цепляющим глаз, но основная одежда – джинсовая, как брюки, так и рубашка.

Джинсы + красный + полосатый топ

Один из вариантов образов, для тех, кто любит сочетать джинсы с полосатыми топами.

Джинсы + майка + яркий цвет

Образ для тех, кто не любит красный, но хочет быть замечен. Выбираете любой яркий цвет для верхней одежды и комбинируете его с джинсами и майкой.

Джинсы + футболка + яркий жилет

В этом образе ярким элементом выступает жилет. Он может быть как оранжевым, так и любого другого цвета.

Джинсы + шелковая рубашка + яркая сумка

Здесь ярким элементом предложена сумка. Идеальный вариант для тех, кто не любит вопиющих деталей в одежде. В таком случае выбираете более яркий аксессуар, а джинсы сочетаете с шелковой рубашкой.

Джинсы + майка + шелковая рубашка

На самом деле, не все образы должны включать яркие элементы. Вот один из вариантов обыденного, легкого, однако стильного образа: светлые джинсы, майка и сверху шелковая рубашка, чтобы придать элегантности.

Джинсы + футболка + пиджак

Да, джинсы с пиджаком на самом деле смотрятся очень стильно. И здесь не нужны яркие детали – все в светлых тонах смотрится очень гармонично.

Джинсы + свитшот + яркий пиджак

Но если вы все-таки голосуете за яркость образа, то пиджак вполне может быть и яркого цвета. К примеру, как здесь.

"Для тех, кто из джинсов не вылезает – без лишней скромности скажу, это для вас – клондайк", – подписала стилистка свою подборку образов.

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