Румяна бойфренда. В TikTok набирает популярность дерзкий тренд макияжа, который заставит вас покраснеть

Румяна бойфренда – новый мейкап тренд с TikTok, для которого вам необязательно нужен парень. Его название подразумевает технику нанесения продукта.

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Если визажисты обычно рекомендуют наносить розовый пигмент выше линии скул, растушевывая его снизу вверх, новая тенденция стала исключением из правил. Румяная бойфренда – это способ нанесения румян непосредственно на яблоки щек, будто этот элемент макияжа вдохновлен вашим застенчивым парнем, пишет Women. Тренд создает более естественный эффект и идеальный для красавиц, которые ценят натуральность.

Как наносить румяная бойфренда

Как следует наносить румяна бойфренда, будет зависеть от формы вашего лица. Визажист Мэллори Оссес поделилась несколькими советами для каждого типа:

Для овальной формы лица она рекомендовала наносить румяна чуть ниже обычного. Вместо того чтобы наносить продукт высоко, почти под глазами, Оссес разместила его чуть ниже яблочка щеки и растушевала наружу, чтобы сделать черты более округлыми.

Для обладательниц лица в форме сердца блогер рекомендовала не жалеть румян в зоне от линии челюсти до скул, создав условный треугольник, направленный к носу. Это поможет подчеркнуть скулы, одновременно создавая румяный и округлый эффект.

Больше всего тренд будет подходить красавицам с круглой формой лица. Инфлюэнсер рекомендует нанести румяна на нижнюю часть щечек, чтобы они почти соединились с линией челюсти. Растушуйте продукт на щеках, вытащив его на виски и подбородок.

Какой цвет румян выбрать

Цвет пигмента можно выбрать, определив тон кожи. Как правило, холодные оттенки лучше всего подходят людям с холодным подтоном, тогда как теплые оттенки лучше всего подойдут теплому подтону. Если у вас нейтральный тон, вы можете смело смешивать цвета.

Тем не менее оранжевые румяна – самые универсальные для любого тона. Сосредоточьтесь на классических розовых и коралловых тонах или отдайте предпочтение коричневым оттенкам. Также глубина выбранного вами оттенка также может повлиять на общий вид. Если вы хотите максимального эффекта румян бойфренда, выберите более глубокий тон, поскольку это сделает макияж более заметным.

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