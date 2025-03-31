Роскошные платья, которые были писком моды в 70-х, снова стали популярны: они красиво сидят на любой фигуре

Мода 70-х годов триумфально возвращается, и особое место среди возрожденных трендов занимают роскошные бохо-платья. Эти изысканные наряды, когда-то являвшиеся символом богемного стиля, снова покоряют подиумы и сердца модниц всего мира.

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Легкие, струящиеся силуэты, натуральные ткани, вышитые детали и романтические рюши – именно такие платья когда-то носили иконы стиля 70-х, а теперь стали любимцами дизайнеров в коллекциях сезона весна-лето 2025, сообщает Who What Wear. Известные бренды, в частности, Chloé, Isabel Marant и Etro, представили новые версии культовых платьев, дополнив их современными элементами, сохраняя при этом дух богемы.

Одно из главных преимуществ бохо платьев – их универсальность. Благодаря свободному крою они подходят для любой фигуры, красиво облегая силуэт и создавая изящный образ.

Бохо-стиль родился на волне контркультурных движений 60-х и 70-х годов. Он стал символом свободы, протеста против жестких канонов моды и способа выражения индивидуальности. Свободные, струящиеся силуэты, природные ткани, этнические орнаменты и вышитые детали – все это делало бохо-платья уникальными.

Известность этого стиля снова возросла в 2000-х, когда на красной дорожке и в повседневной жизни его активно стали носить знаменитости – Сиенна Миллер, Кейт Мосс, Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В этот период тренд получил название "бохо-шик" и стал синонимом расслабленной элегантности.

Сегодня бохо-платья возвращаются в новом прочтении. В коллекциях сезона весна-лето 2025 дизайнеры предлагают более утонченные и осовремененные версии этого стиля, добавляя трендовые цвета, современные принты и многослойные силуэты.

Ранее OBOZ.UA писал, что Гейли Бибер показала платье, которое будет хитом лета 2025 года. Она пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе в платье-халтере.

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