Риз Уизерспун и Памела Андерсон рекомендуют: названы самые модные штаны осени 2024, которые будут носить все

С приближением осеннего сезона звезды начали все чаще демонстрировать теплые луки, которые будут актуальны в прохладное время года. Риз Уизерспун, Памелу Андерсон и Джоанну Гейнс заметили в похожих парах брюк со швом спереди, которые, очевидно, будут на пике моды этой осенью.

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Ранее Дженнифер Лоуренс также показывала похожую модель в своем гардеробе. Модные редакторы журнала People полагают, что этот тип брюк осенью можно будет увидеть повсюду.

Неважно, какой фасон выбирать – мешковатые или облегающие, с высокой или низкой талией – брюки с передним швом в любом случае выглядят выигрышно.

Они ворвались в актуальные коллекции на волне возвращения стиля "офисная сирена". Брюки со швом спереди одинаково уместно смотрятся на рабочих встречах и во время прогулок с друзьями.

Акцентная линия визуально делает ноги стройнее и тоньше. Можно подыскать пару любого цвета, который красиво сочетается с другими элементами гардероба.

Дизайнеры джинсов тоже не отстают от моды. В некоторых коллекциях уже можно найти плотный деним разного кроя с "стрелкой" посреди бедра.

Ранее OBOZ.UA писал, что Блейк Лайвли надела джинсы Valentino за $19 тысяч, которые наделали ажиотаж в сети.

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